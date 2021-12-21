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iPhone 6 emektarlar kulübüne katıldı

21.12.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone 6 Plus efsanesi de sona erdi. Apple’ın 5 yıldan fazla bir süredir satışını durdurduğu ancak henüz satışın durdurulmasının üzerinden 7 yıldan az bir süre geçmiş telefon modellerini listelediği Vintage kategorisine, iPhone 6 Plus modeli de alındı.

iPhone 6 emektarlar kulübüne katıldı

En son 2015 yılında üretilen ve 2016 yılında iPhone 8 Plus’ın satışa sunulmasıyla birlikte piyasadan kaldırılan iPhone 6 Plus bu nedenle artık Apple’ın standart desteklerinden mahrum kalacak. Bilindiği üzere bu modelin yazılım desteği de zaten iOS 13’ün çıkmasıyla birlikte kesilmişti.

Bu haber iPhone 6 Plus sahiplerini üzse de, maalesef iPhone 6‘nın da Veintage kategorisine alınması Apple’ın kendi kurallarına ne kadar bağlı olduğunun bir kanıtı. Keza, bu model Apple için oldukça manidar bir cihazdı.

Öyle ki, iPhone 6 Plus çıkarıldığı 2014 yılında, firmanın o tarihe kadar ki en büyük boyutlu cep telefonu unvanını ele geçirmişti. Hatta bir iPhone modelinin boyutlarının bu kadar büyümesi, o zamanlarda çok büyük eleştiri konusu olmuş ve uzun bir süre çok ciddi kesimlerce bu konu alaya alınmıştı. Bununla birlikte bugünlere baktığımız zaman, iPhone 6 Plus ile açılan o yoldan Apple‘ın kararlılıkla yürüdüğünü ve bu stratejisinde çok da başarılı olduğunu görüyoruz.

Son olarak iPhone 6 kullanıcıları ise şimdilik rahat bir nefes alabilirler çünkü iPhone 6’nın piyasadan kaldırılma tarihi 2018 yılıydı. Bu da iPhone 6’nın en azından 2023’ün sonuna kadar standart Apple desteğini almaya devam edebileceklerini gösteriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Apple
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