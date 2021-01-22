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iPhone 6S ve iPhone SE şaşkınlığı: iOS 15 güncellemesini alacak iPhone modelleri sızdırıldı!

22.01.2021 12:29 | Son Güncelleme:
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iPhone 6S ve iPhone SE şaşkınlığı: iOS 15 güncellemesini alacak iPhone modelleri sızdırıldı!

iOS 14'ü iPhone'lar için yayınlayan Apple'ın iOS 15 güncellemesi alacak modelleri hayli merak ediliyor. Fransız merkezli bir rapor ise iOS 15 güncellemesi alacak iPhone modellerini sıraladı. Apple'ın henüz doğrulamadığı rapora bakılırsa iPhone 6S ve iPhone SE sahibi kişiler biraz üzülebilir.

Apple iOS 14 güncellemesini iPhone 12 modellerini tanıtılmadan önce, eylül ayında indirmeye sundu. iOS 14 ana güncellemesinin üzerine birçok ara güncelleme çıkartan Cupertinolu teknoloji devi, iddialara göre iOS 15 için de hazırlıklara başladı. Hal böyle olunca iOS 15 güncellemesi alacak iPhone modelleri de iPhone sahipleri tarafından merak edilmeye başlandı. Fransız merkezli bir internet sitesi ise kullanıcıların bu merakını giderebilecek bir rapor yayınladı. Ancak bu rapor bazı iPhone sahiplerinin pek de hoşuna gitmeyebilir.

İPHONE 6S VE İPHONE SE İOS 14'TE KALACAK

Raporun iddiasına göre, Apple, iOS 15 güncellemesini iOS 14'ü destekleyen bazı cihazlardan esirgeyecek. Bu cihazlar, iPhone 6S, iPhone 6S Plus ve 1. nesil iPhone SE olacak. iPhone 6S modelleri 2015 yılında satışa çıkmışken, iPhone SE 2016 yılında piyasaya sürülmüştü. Yani yaklaşık olarak 5 yıldır sürdürülen en yeni iOS güncellemesi desteği artık sonlanacak.

iPhone SE

iOS 15 güncellemesi almayacak iPhone modellerinin yanında, güncellemeye kavuşacak modellerden de bahsetmek gerek. Yine rapora bakılırsa iOS 15'i destekleyen en eski iPhone modeli iPhone 7 ve iPhone 7 Plus olacak. Apple tarafından doğrulanmayan raporda yer alan modellerin tamamı ise şöyle:

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RAPORA GÖRE İOS 15 GÜNCELLEMESİ ALACAK İPHONE MODELLERİ

  • iPhone 13 ailesi (iPhone 12s olarak da tanıtılabilir)
  • iPhone SE 2020
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11
  • iPhone XS Max
  • iPhone XS
  • iPhone XR
  • iPhone X
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone 8
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone 7
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