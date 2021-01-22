iPhone 6S ve iPhone SE şaşkınlığı: iOS 15 güncellemesini alacak iPhone modelleri sızdırıldı!

Apple iOS 14 güncellemesini iPhone 12 modellerini tanıtılmadan önce, eylül ayında indirmeye sundu. iOS 14 ana güncellemesinin üzerine birçok ara güncelleme çıkartan Cupertinolu teknoloji devi, iddialara göre iOS 15 için de hazırlıklara başladı. Hal böyle olunca iOS 15 güncellemesi alacak iPhone modelleri de iPhone sahipleri tarafından merak edilmeye başlandı. Fransız merkezli bir internet sitesi ise kullanıcıların bu merakını giderebilecek bir rapor yayınladı. Ancak bu rapor bazı iPhone sahiplerinin pek de hoşuna gitmeyebilir.

İPHONE 6S VE İPHONE SE İOS 14'TE KALACAK

Raporun iddiasına göre, Apple, iOS 15 güncellemesini iOS 14'ü destekleyen bazı cihazlardan esirgeyecek. Bu cihazlar, iPhone 6S, iPhone 6S Plus ve 1. nesil iPhone SE olacak. iPhone 6S modelleri 2015 yılında satışa çıkmışken, iPhone SE 2016 yılında piyasaya sürülmüştü. Yani yaklaşık olarak 5 yıldır sürdürülen en yeni iOS güncellemesi desteği artık sonlanacak.

iOS 15 güncellemesi almayacak iPhone modellerinin yanında, güncellemeye kavuşacak modellerden de bahsetmek gerek. Yine rapora bakılırsa iOS 15'i destekleyen en eski iPhone modeli iPhone 7 ve iPhone 7 Plus olacak. Apple tarafından doğrulanmayan raporda yer alan modellerin tamamı ise şöyle: