iPhone 7 almak mantıklı mı?

Apple düzenli olarak yeni modeller üretiyor. Bu modellerde iPhone 12 hem bellek hem de kamera özellikleri açısından üst düzey fırsatlar sunuyor. Bu tür cihazların fiyatının yüksek olması nedeniyle kullanıcılar eski modellere yöneliyor.

Apple markasının gözde modelleri içerisinde yer alan bu cihaz popülerliğini korumaya devam ediyor. 2021 yılına rağmen bu model hala tercih edilebiliyor. Peki bu cihazı almak gerçekten de mantıklı bir karar mı?

GÜNCELLEME KRİTERİ

Apple tarafından geliştirilen eski iPhone modelini almak aslına bakacak olursak oldukça mantıklı. Bu cihazın yeni iPhone güncellemelerini alması en önemli etken olarak karşımıza çıkıyor. Hem iPhone 7 hem de iPhone 7 Plus piyasada bulunabilecek, hala güncelleme alan iPhone modelleri arasında yer alıyor.

PİL VE GÜÇ

Suya dayanıklılığı bulunan bu cihaz, günümüzdeki telefonlarla yarışamasa da performans açısından tatmin edici bir deneyim sunabiliyor. iPhone 7 ailesi Apple’ın A10 Fusion yonga setinden güç alıyor. Telefonun 1960 mAh pili var.

YAZILIM

Yazılım açısından değerlendirildiğinde bu model iOS 14 işletim sistemini çalıştırabiliyor. Böylece yeni iPhone modellerindeki yazılımsal özelliklerin bir çoğu bu cihazlarda da bulunuyor. Güvenlik güncellemelerini alması ise güvenlik açıklarına karşı güncel bir akıllı telefon olduğunu gösteriyor. Üstelik iPhone 7, iOS 15 güncellemesini de alabilecek.

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