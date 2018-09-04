iPhone 8’ler için servis yolu gözüktü

Apple, “bazı” iPhone 8 modellerinde anakart sorunu olduğunu kabul etti. Çoğu kez kullanıcıların karşısına donma, yeniden başlatma gibi şekillerle çıkan sorun neyse ki ülkemizi etkilememiş gibi gözüküyor. Zira yapılan açıklamaya göre Eylül 2017 ve Mart 2018 arasında; Avustralya, Çin, Hong Kong, Hindistan, Japonya, Makao, Yeni Zelanda ve ABD’de satılan bazı cihazlar durumdan etkilenmiş. Ancak yine de Apple’ın sitesinden kontrol etmekte yarar var.

Dediğimiz gibi, sorun donanımsal olduğu için çözümü yazılımsal yolla çözmek mümkün değil. Bu yüzden şirket kullanıcıları servise yönlendiriyor ve ücretsiz onarım yapılacağını söylüyor. Apple’ın yetkili tüm servis noktaları bu sorunla ilgili çözümü sunmaya hazır. Peki, telefonunuzun bu arızadan etkilenip etkilenmediğini nasıl anlayabilirsiniz?

Buradaki linke tıklayarak, Apple’ın resmi sitesinden iPhone’unuzun durumunu öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken, “Ayarlar > Genel > Hakkında” menüsü içerisinden telefonunuzun seri numarasını bulup sitedeki boşluğa yazmak. Şayet web sitesi, cihazınızın onarıma ihtiyaç duyduğunu söylüyorsa kendinize en uygun servisi ayarlamanız iyi olacak.



