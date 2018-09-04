HABER

iPhone 8’ler için servis yolu gözüktü

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.09.2018 09:59 | Son Güncelleme

Apple, az sayıda iPhone 8’de bir anakart arızası bulduklarını duyurdu. Sorundan etkilenenler için ücretsiz servis hizmeti sunulacak.

iPhone 8’ler için servis yolu gözüktü

Apple, “bazı” iPhone 8 modellerinde anakart sorunu olduğunu kabul etti. Çoğu kez kullanıcıların karşısına donma, yeniden başlatma gibi şekillerle çıkan sorun neyse ki ülkemizi etkilememiş gibi gözüküyor. Zira yapılan açıklamaya göre Eylül 2017 ve Mart 2018 arasında; Avustralya, Çin, Hong Kong, Hindistan, Japonya, Makao, Yeni Zelanda ve ABD’de satılan bazı cihazlar durumdan etkilenmiş. Ancak yine de Apple’ın sitesinden kontrol etmekte yarar var.

Dediğimiz gibi, sorun donanımsal olduğu için çözümü yazılımsal yolla çözmek mümkün değil. Bu yüzden şirket kullanıcıları servise yönlendiriyor ve ücretsiz onarım yapılacağını söylüyor. Apple’ın yetkili tüm servis noktaları bu sorunla ilgili çözümü sunmaya hazır. Peki, telefonunuzun bu arızadan etkilenip etkilenmediğini nasıl anlayabilirsiniz?

Buradaki linke tıklayarak, Apple’ın resmi sitesinden iPhone’unuzun durumunu öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken, “Ayarlar > Genel > Hakkında” menüsü içerisinden telefonunuzun seri numarasını bulup sitedeki boşluğa yazmak. Şayet web sitesi, cihazınızın onarıma ihtiyaç duyduğunu söylüyorsa kendinize en uygun servisi ayarlamanız iyi olacak.

PARTNERKızgın bıçakla ilginç deneyKızgın bıçakla ilginç deney
Ağustos sonu için Android raporu!Ağustos sonu için Android raporu!
Acer Aspire 7: Şık ve hafif tasarımda gelen üstün performansAcer Aspire 7: Şık ve hafif tasarımda gelen üstün performans
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iPhone 8 Apple

En Çok Okunan Haberler

Hakkanilerin kurucusu Celaleddin Hakkani hayatını kaybetti

Hakkanilerin kurucusu Celaleddin Hakkani hayatını kaybetti

Yıldız Tilbe O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Sosyal medyadan açıkladı

Yıldız Tilbe O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Sosyal medyadan açıkladı

Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

Almanya'dan flaş Türkiye açıklaması

Almanya'dan flaş Türkiye açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ağustos sonu için Android raporu!

Ağustos sonu için Android raporu!

Acer Aspire 7: Şık ve hafif tasarımda gelen üstün performans

Acer Aspire 7: Şık ve hafif tasarımda gelen üstün performans

Bir ikon yeniden doğuyor: BlackBerry Key2 LE

Bir ikon yeniden doğuyor: BlackBerry Key2 LE

ToothFairy ile Bluetooth bağlantılarını görün!

ToothFairy ile Bluetooth bağlantılarını görün!

Ebeveynlere özel çocuk saati

Ebeveynlere özel çocuk saati

Hakan Mertoğlu: Türkiye’deki girişimci ekosisteminin gelişimini heyecan içerisinde takip etmekteyim

Hakan Mertoğlu: Türkiye’deki girişimci ekosisteminin gelişimini heyecan içerisinde takip etmekteyim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.