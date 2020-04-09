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iPhone 8 suya dayanıklı çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.04.2020 10:07 | Son Güncelleme

Geçen ay Londra’daki Thames Nehri’nin kenarında kuğuları besleyen Thayse Bussolo-Vieira, talihsiz bir şekilde 2 ay suda kalan iPhone 8 haberlerine konu oldu. Nehire cep telefonunu düşüren ve bu duruma çok üzülen genç kadın ne yazık ki hiçbir şey yapamadı.

iPhone 8 suya dayanıklı çıktı

Ancak 2 ay sonra nehrin sonlarına doğru gittiğinde çok ilginç bir manzara ile karşılaştı. Genç kadının iPhone 8 marka akıllı telefonu 2 ay boyunca suyun içerisinde kalmıştı.

iPHONE 8 İMKANSIZI BAŞARDI

iPhone 8’in IP67 sertifikası olduğu herkes tarafından zaten biliniyordu. Ancak bu sertifika 2 ay boyunca nehirde sürüklenen bir iPhone 8 için biraz küçük kalmış gibi görünüyor. Normal şartlarda böyle bir durumla karşılaşan akıllı telefonun çalışması imkansız diyebiliriz.

Thames Nehri’nde 2 ay boyunca sürüklenen iPhone 8 akıllı telefonunda hiç bir sorun yoktu. Gayet işlevsel bir şekilde çalışan bu akıllı telefon elektronik arıza da vermedi. Apple bütün akıllı telefon modellerinde suya karşı %100 koruma garantisi sunuyor. Her ne kadar bu önemli bir koruma sağlasa bile yine de 346 kilometre uzunluğundaki nehirde sürüklenmesini kapsamıyor.

Son zamanlarda iPhone akıllı telefonlarının suyun altında uzun bir süre kaldığı ve hiçbir şey olmadığı haberleri giderek daha fazla yayılmaya başladı. Bazıları bunun tamamen reklam amaçlı olduğunu düşünürken kimileri de iPhone akıllı telefonlarının gerçekten de %100 suya karşı koruma sağladığını söylüyor. Sizce tüm iPhone modelleri suya karşı gerçekten de bu kadar güçlü bir koruma sağlıyor mu?

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Anahtar Kelimeler:
iPhone 8 Thames Nehri Thayse Bussolo-Vieira Londra Apple

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