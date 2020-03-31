iPhone 9 bu kez farklı bir şekilde ortaya çıktı!

iPhone 9 hayali önümüzdeki aylara kalmış gibi görünüyor. Zira, koronavirüs salgını Apple'ın da çeşitli sıkıntılar çekmesine yol açtı. Çin'deki ve Hindistan'daki fabrikalarında üretimi durduran ve dünya çapındaki mağazalarını uzun bir süre kapalı tutacağını açıklayan Apple, bu gibi nedenlerle iPhone 9'u ertelemiş gibi gözüküyor. Ancak bu iPhone 9 hakkında gelen sızıntıların hızını kesmiyor.

ŞİMDİ DE İPHONE 9'UN KILIFI ORTAYA ÇIKTI

iPhone 9, daha önce birçok kez karşımıza çıktı. Çeşitli kişiler tarafından fotoğraflanan iPhone 9 bu defa kendisiyle değil aksesuarıyla gündeme geldi. Urbar Armor Gear tarafından geliştirilen iPhone 9 kılıfı, Best Buy'ın internet sitesinden satışa sunuldu. Fakat Best Buy'da iPhone 9 için görünenler sadece bununla da sınırlı değil.

İPHONE 9'UN ÇIKIŞ TARİHİNİ PAYLAŞTILAR

Urban Armor Gear'ın iPhone 9 kılıfından sonra gelen raporlar iPhone 9'un çıkış tarihini paylaştı. Raporlara göre iPhone 9, 5 Nisan tarihinde tanıtılacak.

İPHONE 9 İÇİN İLK ÖNEMLİ SİNYAL

Best Buy ve Apple tarafı iddialar karşısında sessiz kalmayı tercih etti. Ancak bu durum bizlere iPhone 9'un gerçekten de 5 Nisan'da tanıtılabileceğinin sinyalini veriyor. Tanıtımdan kastımız da tabi ki bir etkinlik değil. Apple'ın tıpkı geçtiğimiz hafta tanıttığı iPad Pro 2020 ve MacBook Air modelleri gibi bir duyuru ile iPhone 9'u tanıtması muhtemel.



