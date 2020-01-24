iPhone 9 nasıl olacak?

Apple’ın uzun zamandır pas geçtiği Mart ayı etkinliğini bu yıl düzenleyeceği ve bu etkinlikte daha uygun fiyatlı iPhone 9

modelini tanıtacağı iddia ediliyor. Bu model, iPhone 8’in kasası ile aynı yapıda olacak. iPhone XR’ın tekli kamera kurulumu ile gelecek olan iPhone 9’un, gücünü Apple A13 yonga setinden ve 3 GB RAM’den alması bekleniyor.

Ekran konusunda ise Apple’ın fiyatı ideal seviyede tutmak için LCD panel kullanacağı ve bu panelin 4.7 inç büyüklüğünde olacağı da iddialar arasında yer alıyor. Güvenliği Face ID yerine 2. nesil Touch ID ile sağlayacak olan bu modelin iPhone SE 2’nin yerine tanıtılması bekleniyor.

iPhone X ile iPhone 9 adını atlayan Apple’ın 499 dolar bandında bir model çıkarması Android pazarında kartların yeniden dağıtılmasına neden olacaktır. Özellike Android sevmeyen ancak bütçesi olmayan kullanıcılar direkt olarak bu modele yönelecektir.

Güncelleme konusunda 4-5 yıl rahat bir şekilde destek alacak olan iPhone 9, bakalım söylendiği gibi Mart ayı içerisinde tanıtılacak mı?

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