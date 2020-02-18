HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. iPhone 9'un tanıtım tarihi belli oldu! İşte tarihi...

iPhone 9'un tanıtım tarihi belli oldu! İşte tarihi...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.02.2020 11:12 | Son Güncelleme

iPhone 9'un tanıtım tarihi raporlarda ortaya çıktı. Apple'ın iPhone SE 2 olarak da bilinen yeni uygun fiyatlı iPhone modeli iPhone 9'un tanıtım tarihi iphone-ticker.de tarafından sızdırıldı. Paylaşılan sızıntıya göre iPhone 9 ile tanışacağımız tarih oldukça yakın.

iPhone 9'un tanıtım tarihi belli oldu! İşte tarihi...

iPhone 9 bir süredir teknoloji gündeminin olmazsa olmazı. Aslında iPhone 9'un bu kadar gündeme gelmesinin arkasında Apple'ın iPhone SE ile ulaştığı başarı. var. Öyle ki iPhone SE modeli, satış rakamları ile uzun dönemler boyunca Apple'ın yüzünü güldürmeyi başarmıştı. Apple kullanıcılarının tabiri caiz ise 'iPhone 5 kasasında olsun ama iPhone 6S gibi çalışsın' diyerek Apple'dan istedikleri ve Apple'ın da kullanıcılarını kırmadan çıkarttığı iPhone SE'nin yenilenmesinin vakti geldi. Apple da yeni bir iPhone SE konsepti ile iPhone SE'de yaşadığı başarıyı daha da yukarılara çekmek istiyor. Hem kullanıcıların hem de Apple'ın yine, yeni, yeniden istediği yeni nesil iPhone SE'nin ortaya çıkışı da tam da bu noktada başlıyor. Bundan aylar önce iPhone 9 için çıkan ilk haberler başta birer söylenti gibi gelse de, iPhone SE 2 ya da bilinen adıyla iPhone 9 artık hiç olmadığı kadar gerçek. Öyle ki iPhone 9'un tanıtım tarihi bile şimdiden belli gibi.

İŞTE İPHONE 9'UN TANITIM TARİHİ

iPhone 9'un tanıtım tarihi iphone-ticker.de sitesinin paylaştığı bir rapor sayesinde ortaya çıktı. Rapora göre, iPhone 9 31 Mart'ta Apple'ın düzenleyeceği özel bir etkinlik ile tanıtılacak. Bu etkinlikte iPhone 9'un dışında Apple'ın oyun sistemi Apple Arcade gibi hizmetlere dair tanıtımlar yapılması da beklentiler arasında.

iPhone 9

İPHONE 9 ÖZELLİKLERİ

iPhone SE 2'nin ya da bilinen adıyla iPhone 9, 4.7 inç ekrana sahip olan iPhone 7/8 kasasına sığdırılmış bir iPhone olacak. Sığdırılmış diyoruz çünkü cihazın donanım potansiyeli iPhone 7 ve iPhone 8'in ötesinde olacak. Apple A13 Bionic işlemcinin kullanılmasına kesin gözüyle bakılan iPhone 9'da güvenlik önlemi olarak ise Face ID değil Touch ID (parmak izi okuyucusu) kullanılacak.

İPHONE 9'UN SATIŞA ÇIKMASI UZUN SÜREBİLİR

iPhone 9'un test süreçleri hali hazırda devam ediyor. Fakat iPhone 9 her ne kadar 31 mart günü tanıtılsa da, satışa çıkış tarihi bundan çok daha geç bir vakitte olabilir. Zira koronavirüs nedeniyle yaşanan üretim sıkıntıları, Apple'ı dolayısıyla iPhone 9 üretimini sekteye uğratabilir.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDüğünlere olur böyle şeyler!Düğünlere olur böyle şeyler!
Samsung Galaxy Z Flip'in ekran değişim ücreti açıklandı!Samsung Galaxy Z Flip'in ekran değişim ücreti açıklandı!
Kestanenin mucizevi faydalarıKestanenin mucizevi faydaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone iPhone 9 iPhone SE 2 iPhone 9 tanıtım tarihi iPhone SE 2 tanıtım tarihi ios akıllı telefon iPhone 9 özellikleri iPhone SE 2 özellikleri

En Çok Okunan Haberler

Esad'dan İdlib ve Halep açıklaması

Esad'dan İdlib ve Halep açıklaması

43 ilde dev operasyon! Onlarca asker için gözaltı kararı

43 ilde dev operasyon! Onlarca asker için gözaltı kararı

Adalet Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu

Adalet Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu

Survivor'da herkesi ağlatan anlar! Acun'dan duygusal sözler

Survivor'da herkesi ağlatan anlar! Acun'dan duygusal sözler

Resmen duyuruldu! Rakibinin 30 mağazasını alıyor

Resmen duyuruldu! Rakibinin 30 mağazasını alıyor

Türkiye'ye dönemiyor

Türkiye'ye dönemiyor

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Paul Walker'ın göz bebeği yenilendi!

Paul Walker'ın göz bebeği yenilendi!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

iPhone 9'un fiyatı belli oldu!

iPhone 9'un fiyatı belli oldu!

PS 5 resmi web sitesi ile karşımıza çıktı

PS 5 resmi web sitesi ile karşımıza çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüs Huawei ve Honor'u durduramadı! Resmi tarihi açıkladılar

Koronavirüs Huawei ve Honor'u durduramadı!

Samsung Galaxy Z Flip'in ekran değişim ücreti açıklandı! Dudağınız uçuklayacak...

Samsung Galaxy Z Flip'in ekran değişim ücreti açıklandı!

Apple 2019'un son çeyreğinde tüm zamanların en yüksek 3 aylık satış rakamlarına ulaştı

Apple'ın yüzü son çeyrekte güldü

Vivo iQOO 3 5G, AnTuTu testinde ortaya çıktı

Vivo iQOO 3 5G, AnTuTu testinde ortaya çıktı

Bu şarj aletini zihniniz yardımıyla kontrol ediyorsunuz

Bu şarj aletini zihniniz yardımıyla kontrol ediyorsunuz

IKEA çok ilginç bir pazarlama kampanyasına imza attı

IKEA çok ilginç bir pazarlama kampanyasına imza attı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.