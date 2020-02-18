iPhone 9'un tanıtım tarihi belli oldu! İşte tarihi...

iPhone 9 bir süredir teknoloji gündeminin olmazsa olmazı. Aslında iPhone 9'un bu kadar gündeme gelmesinin arkasında Apple'ın iPhone SE ile ulaştığı başarı. var. Öyle ki iPhone SE modeli, satış rakamları ile uzun dönemler boyunca Apple'ın yüzünü güldürmeyi başarmıştı. Apple kullanıcılarının tabiri caiz ise 'iPhone 5 kasasında olsun ama iPhone 6S gibi çalışsın' diyerek Apple'dan istedikleri ve Apple'ın da kullanıcılarını kırmadan çıkarttığı iPhone SE'nin yenilenmesinin vakti geldi. Apple da yeni bir iPhone SE konsepti ile iPhone SE'de yaşadığı başarıyı daha da yukarılara çekmek istiyor. Hem kullanıcıların hem de Apple'ın yine, yeni, yeniden istediği yeni nesil iPhone SE'nin ortaya çıkışı da tam da bu noktada başlıyor. Bundan aylar önce iPhone 9 için çıkan ilk haberler başta birer söylenti gibi gelse de, iPhone SE 2 ya da bilinen adıyla iPhone 9 artık hiç olmadığı kadar gerçek. Öyle ki iPhone 9'un tanıtım tarihi bile şimdiden belli gibi.

İŞTE İPHONE 9'UN TANITIM TARİHİ

iPhone 9'un tanıtım tarihi iphone-ticker.de sitesinin paylaştığı bir rapor sayesinde ortaya çıktı. Rapora göre, iPhone 9 31 Mart'ta Apple'ın düzenleyeceği özel bir etkinlik ile tanıtılacak. Bu etkinlikte iPhone 9'un dışında Apple'ın oyun sistemi Apple Arcade gibi hizmetlere dair tanıtımlar yapılması da beklentiler arasında.