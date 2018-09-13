iPhone almayı düşünenlere kötü haber! Artık içinden kulaklık dönüştürücü çıkmayacak

Apple'ın iPhone XS serisi yeni telefonlarını tanıtmasıyla kullanıcıların canını sıkacak bir gelişme de oldu. iPhone X'lerin içinden halihazırda ücretsiz olarak çıkan ve standart kulaklıkların yeni nesil lightning girişte de kullanılabilmesini sağlayan kulaklık dönüştürücü artık yeni iPhone'ların kutusundan çıkmayacak. Yani 79 TL ödeyerek ayrıca bu ara kabloyu satın almanız gerekecek.
Her ne kadar Apple’ın diğer mobil aksesuarlarına oranla daha uygun bir fiyat etiketine sahip olsa da, Apple’ın bu tutumu iPhone kullanıcıları tarafından oldukça fırsatçı bulundu.
Lansmanları gerçekleştirilen yeni iPhone modelleri ve iPhone 8 serisi dahil olmak üzere artık hiçbir yeni iPhone modelinin kutusundan kulaklık dönüştürücü çıkmayacak. (DHA)
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