iPhone bataryalarında radikal değişiklik!

Apple iPhone 13, daha şimdiden en çok merak edilen akıllı telefonlardan bir tanesi olarak görüldü ve iddialara göre Apple yeni iPhone bataryalarında değişiklik yapmaya karar verdi. Bu yeni cihazlarda kullanılacak “soft board battery teknoloji” ise, yeni eğilimleri çok net bir şekilde ortaya koyuyor.

Dünyanın en büyük akıllı telefon şirketlerinden bir tanesi olarak bilinen Apple’ın tuhaf bir yönü var. O ne yaparsa, akıllı telefon sektörü de bir şekilde onu takip ediyor. Bu durum en çok çentik konusunda kendisini gösterdi. Şirketin iPhone X modellerinde çentiğe yer vermesi başka markaları da etkiledi.

APPLE DAHA İNCE İPHONE İÇİN ÇALIŞIYOR

Apple analisti Ming-Chi Kuo tarafından yapılan açıklamalara göre, Apple daha ince tasarımlar yapmak istiyor. Bunun önündeki en büyük engellerden bir tanesi de hiç şüphesiz bataryalar.

Apple tarafından yakında satışa sunulan ve çok fazla dikkat çeken iPhone 12 modellerinde ince tasarım tercih edilmişti. Bundan bir önceki cihaz olan iPhone 11 modellerinde ise tasarımın bir miktar daha kalın olduğu söylenebilir. Apple, kademe kademe ince tasarıma dönmek istiyor.