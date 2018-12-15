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iPhone, bir kızın hayatına mal oldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.12.2018 08:23 | Son Güncelleme

iPhone, Rusya’da yaşayan 15 yaşındaki bir kızın hayatına mal oldu. Banyoda telefonu şarjdayken kullanan 15 yaşındaki Rus kız, maalesef ki yaşamını yitirdi.

iPhone, bir kızın hayatına mal oldu

Teknolojinin bilinçsiz kullanılması bazen kişilerin hayatlarına mal olabiliyor. Buna bir dönem garip şekillerde Selfie çekilmek isteyenleri örnek gösterebiliriz. Uçurumdan uçanlar, tren çarpanlar ve kafasına yanlışlıkla silah sıkanlar derken birçok genç yaşamını yitirmişti. Şimdi de bu olayların bir benzeri maalesef ki Rusya‘da yaşandı.

Aktarılan bilgilere göre; Rusya’da yaşan 15 yaşındaki bir genç kız, duş almak için banyoya girmiş. Şarjda olan iPhone marka telefonunun suya düşmesinin ardından elektrik akımına kapılan Rus kız, bu talihsiz olayla maalesef ki yaşamını yitirmiş.

Kısa süre önce Russian Youth Pankration Championship şampiyonu olan Irina Rybnikova‘nın bu talihsiz ölümü yakın çevresini ve ailesini derinden etiklemiş. Umarız bu tip olaylar bir kez daha yaşanmaz.

Biz yine de uyaralım. Su ile uğraşıyorsanız, telefon dahil olmak üzere hiç bir teknoloji ürünü özellikle prize takılıysa kullanmayın. En ufak bir olayda elektrik akımına kapılıp, hayatınızdan olabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
iPhone Rusya

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