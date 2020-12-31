iPhone cep telefonlarına hard reset nasıl atılır?

iPhone hard reset nedir ve neden böyle bir işleme ihtiyaç duyulur? Çoğu kişinin böyle bir işlemden haberi olmayabilir. Hard reset mobil cihazları ilk satın alındıkları zamanlardaki gibi hiç kullanılmamış hallerine geri döndürür. Sadece cep telefonunun kendi sistemine marka üreticileri tarafından yerleştirilmiş olan veriler silinmez. Telefonun kullanıcısı tarafından yüklenen tüm uygulamalar dahil olmak üzere bellek üzerindeki tüm bilgiler hard resetle geri döndürülemez bir şekilde yok edilir.
Bir iPhone cep telefonu kullanıcısı iki farklı sebeple hard reset işlemine ihtiyaç duyabilir. Bu sebeplerden biri her teknolojik alette karşılaşılan donma sorunudur. Bir iPhone cep telefonu gün içinde pek çok farklı iş için ve uzun saatler kullanılır. Sesli veya görüntülü telefon görüşmeleri yapabilirsiniz. Birden fazla video ve fotoğraf çekebilirsiniz. Müzik dinleyebilir, film veya dizi izleyebilirsiniz. Yüksek kalitede mobil oyunlar oynayabilirsiniz. Tüm bu süreçte görmeseniz de cep telefonlarının içinde çok fazla veri akışı yaşanır. Bu yoğun kullanımdan dolayı da cep telefonlarında donma görülebilir. Bir telefonda donma yaşandığı zaman yapılabilecek en kolay şey hard reset atmak olur. Çünkü tüm tuşlar ve ekran dokunmatiği kitlenerek işlevlerini yerine getiremez.
Hard reset gerektiren bir başka durum da ürün satışlarından kaynaklı olarak yaşanır. Bir kişi iPhone cep telefonunu 2. el olarak satmak istediğinde ilk olarak aklına kişisel bilgilerini nasıl koruyacağı gelir. Sizin cep telefonunuzdan sildiğiniz tüm fotoğraflar, videolar, ses kayıtları ve benzeri bilgiler farklı yollarla geri getirilebilir. Bunun önüne geçmenin tek yolu ise telefona hard reset atmaktır. Bu şekilde silinen hiçbir bilgi geri getirilemez olduğu için en güvenilir ve kesin yöntem olur. iPhone cep telefonunuza hard reset attıktan sonra gönül rahatlığıyla başkasına devredebilirsiniz.
Öncelikle cep telefonunun modeline göre farklı iPhone hard reset tuş kombinasyonu kullanılması gerekebilir. Her model aynı şekilde resetlenmez. Aşağıda cep telefonlarının modeline göre nasıl resetlenmesi gerektiğini bulabilirsiniz.
iPhone 5, 5s, 6 ve 6s modelleri için gereken tuş kombinasyonu sırasıyla şu şekildedir:
iPhone 7 ve iPhone 7 Plus hard reset atma işlemi için kullanılması gereken tuş kombinasyonu şöyledir:
iPhone 8 modelleri için hard reset şu şekilde atılır:
iPhone XS Max hard reset atma işlemi için takip edilmesi gereken yol sırasıyla şu şekildedir:
iPhone hard reset atamıyorum diyen herkes kendi telefon modeli için belirlenmiş olan tuş kombinasyonlarına sırasıyla ve doğru bir şekilde bastığı takdirde saniyeler içinde işlemi tamamlamış ve telefonunu ilk haline getirmiş olur.
Telefonuna nasıl hard reset atacağını öğrenen kişilerin bu bilgilerin dışında dikkat etmesi gereken bazı noktalar bulunur. Bunlar şu şekildedir:
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