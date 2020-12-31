iPhone cep telefonlarına hard reset nasıl atılır?

iPhone hard reset nedir ve neden böyle bir işleme ihtiyaç duyulur? Çoğu kişinin böyle bir işlemden haberi olmayabilir. Hard reset mobil cihazları ilk satın alındıkları zamanlardaki gibi hiç kullanılmamış hallerine geri döndürür. Sadece cep telefonunun kendi sistemine marka üreticileri tarafından yerleştirilmiş olan veriler silinmez. Telefonun kullanıcısı tarafından yüklenen tüm uygulamalar dahil olmak üzere bellek üzerindeki tüm bilgiler hard resetle geri döndürülemez bir şekilde yok edilir.

Hard Reset İşlemine Neden İhtiyaç Duyulur?

Bir iPhone cep telefonu kullanıcısı iki farklı sebeple hard reset işlemine ihtiyaç duyabilir. Bu sebeplerden biri her teknolojik alette karşılaşılan donma sorunudur. Bir iPhone cep telefonu gün içinde pek çok farklı iş için ve uzun saatler kullanılır. Sesli veya görüntülü telefon görüşmeleri yapabilirsiniz. Birden fazla video ve fotoğraf çekebilirsiniz. Müzik dinleyebilir, film veya dizi izleyebilirsiniz. Yüksek kalitede mobil oyunlar oynayabilirsiniz. Tüm bu süreçte görmeseniz de cep telefonlarının içinde çok fazla veri akışı yaşanır. Bu yoğun kullanımdan dolayı da cep telefonlarında donma görülebilir. Bir telefonda donma yaşandığı zaman yapılabilecek en kolay şey hard reset atmak olur. Çünkü tüm tuşlar ve ekran dokunmatiği kitlenerek işlevlerini yerine getiremez.