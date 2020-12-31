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iPhone cep telefonlarına hard reset nasıl atılır?

31.12.2020 14:37 | Son Güncelleme:
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iPhone cep telefonlarına hard reset nasıl atılır?

Kişisel bir eşya olan cep telefonlarının içerisinde fotoğraf, video, ses kayıtları, oyunlar, uygulamalar, rehber, mesajlar gibi daha çok pek özel bilgi yer alır. Aslında tüm bu bilgiler tek bir işlemle silinebilir. Bu işleme de hard reset adı verilir. iPhone hard reset nasıl atılır öğrenmek isteyenler tüm detayları bu yazıda bulabilir.

iPhone hard reset nedir ve neden böyle bir işleme ihtiyaç duyulur? Çoğu kişinin böyle bir işlemden haberi olmayabilir. Hard reset mobil cihazları ilk satın alındıkları zamanlardaki gibi hiç kullanılmamış hallerine geri döndürür. Sadece cep telefonunun kendi sistemine marka üreticileri tarafından yerleştirilmiş olan veriler silinmez. Telefonun kullanıcısı tarafından yüklenen tüm uygulamalar dahil olmak üzere bellek üzerindeki tüm bilgiler hard resetle geri döndürülemez bir şekilde yok edilir.

Hard Reset İşlemine Neden İhtiyaç Duyulur?

Bir iPhone cep telefonu kullanıcısı iki farklı sebeple hard reset işlemine ihtiyaç duyabilir. Bu sebeplerden biri her teknolojik alette karşılaşılan donma sorunudur. Bir iPhone cep telefonu gün içinde pek çok farklı iş için ve uzun saatler kullanılır. Sesli veya görüntülü telefon görüşmeleri yapabilirsiniz. Birden fazla video ve fotoğraf çekebilirsiniz. Müzik dinleyebilir, film veya dizi izleyebilirsiniz. Yüksek kalitede mobil oyunlar oynayabilirsiniz. Tüm bu süreçte görmeseniz de cep telefonlarının içinde çok fazla veri akışı yaşanır. Bu yoğun kullanımdan dolayı da cep telefonlarında donma görülebilir. Bir telefonda donma yaşandığı zaman yapılabilecek en kolay şey hard reset atmak olur. Çünkü tüm tuşlar ve ekran dokunmatiği kitlenerek işlevlerini yerine getiremez.

Hard reset gerektiren bir başka durum da ürün satışlarından kaynaklı olarak yaşanır. Bir kişi iPhone cep telefonunu 2. el olarak satmak istediğinde ilk olarak aklına kişisel bilgilerini nasıl koruyacağı gelir. Sizin cep telefonunuzdan sildiğiniz tüm fotoğraflar, videolar, ses kayıtları ve benzeri bilgiler farklı yollarla geri getirilebilir. Bunun önüne geçmenin tek yolu ise telefona hard reset atmaktır. Bu şekilde silinen hiçbir bilgi geri getirilemez olduğu için en güvenilir ve kesin yöntem olur. iPhone cep telefonunuza hard reset attıktan sonra gönül rahatlığıyla başkasına devredebilirsiniz.

İphone Cep Telefonlarında Hard Reset İşlemi Nasıl Yapılır?

Öncelikle cep telefonunun modeline göre farklı iPhone hard reset tuş kombinasyonu kullanılması gerekebilir. Her model aynı şekilde resetlenmez. Aşağıda cep telefonlarının modeline göre nasıl resetlenmesi gerektiğini bulabilirsiniz.

iPhone 5, 5s, 6 ve 6s modelleri için gereken tuş kombinasyonu sırasıyla şu şekildedir:

  • Telefonun sağ veya üst tarafında bulunan On/Off tuşuna basılır.
  • On/off tuşuna basmaya devam ederken Home butonuna basılır. Bu botun telefonun ön yüzünde bulunan ana ekran tuşu olarak geçer.
  • Var olan ekran kapanana ve yeni bir ekran açılana kadar iki butona da basmaya devam etmeniz gerekir.
  • Apple logosu göründüğü anda elinizi tuşlardan çekebilirsiniz.

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus hard reset atma işlemi için kullanılması gereken tuş kombinasyonu şöyledir:

  • Telefonun sağ tarafında bulunan açma/kapama düğmesine basın.
  • Açma/kapama düğmesine basmaya devam ederken aynı anda sol taraftaki ses kısma tuşuna basın.
  • Ortalama 5 saniye içinde telefon kendini kapatarak sıfırlar ve tüm sistemler yeniden başlar.
  • Ekran üzerinde markanın logosunu gördüğünüz anda tuşlara basmayı bırakabilirsiniz.

iPhone 8 modelleri için hard reset şu şekilde atılır:

  • Telefonun ses açma tuşuna basın ve bırakın.
  • Ses açma tuşuna basmayı bıraktıktan hemen sonra ses kısma tuşuna basın ve bırakın.
  • Her işlemin ardından sadece tek başına güç tuşuna basın. Bu düğmeye basmayı telefon kendini yeniden başlatana ve ekran açılana kadar sürdürmeniz gerekir.
  • Apple’a ait logo göründükten sonra güç tuşuna basmayı bırakabilirsiniz.

iPhone XS Max hard reset atma işlemi için takip edilmesi gereken yol sırasıyla şu şekildedir:

  • Telefonun sol tarafına yerleştirilen ses açma düğmesine hızlıca basın ve bırakın.
  • Hemen ardından yine hızlı bir şekilde ses kapatma düğmesine basıp bırakın.
  • Telefonun sağ tarafındaki yan düğmeye (uyku/uyandırma) basın ve beş saniye kadar basılı tutmaya devam edin.
  • Ekran üzerinde logo göründüğü zaman yan düğmeye basmayı bırakabilirsiniz.

iPhone hard reset atamıyorum diyen herkes kendi telefon modeli için belirlenmiş olan tuş kombinasyonlarına sırasıyla ve doğru bir şekilde bastığı takdirde saniyeler içinde işlemi tamamlamış ve telefonunu ilk haline getirmiş olur.

Hard Reset Atmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

Telefonuna nasıl hard reset atacağını öğrenen kişilerin bu bilgilerin dışında dikkat etmesi gereken bazı noktalar bulunur. Bunlar şu şekildedir:

  • Telefon hard reset işlemi sırasında şarja takılmaz.
  • Sıfırlama işlemine başlamadan önce şarjın en az %50 oranında dolu olması gerekir. Aksi takdirde kurulum tamamlanamayabilir.
  • Telefonunuzda bulunan video ve fotoğraf gibi değerli gördüğünüz içerikleri daha önceden başka bir yere aktarmış olmanız gerekir. Yoksa hepsini tamamen kaybedersiniz.
  • Hard reset işleminden sonra kurulum aşamasına geçildiğinde daha önceden telefonda var olan Google hesabı ve şifresi istenir. Bu bilgiler doğru bir şekilde girilmediği takdirde kurulum tamamlanmaz. Bu yüzden sıfırlama işleminden önce Google hesap bilgilerinin ayrı bir yere not edilmesi işe yarabilir. Eğer hard reset işlemine başlamadan önce var olan hesapları silerseniz de kurulumdan sonra tekrar bu bilgiler istenmez.
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