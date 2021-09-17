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iPhone cihazlar arasında nasıl veri aktarılır?

17.09.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone cihazlar arasında veri aktarımı yapmak aslında oldukça kolay. Bir iCloud veya iTunes yedeklemesi yapıp verileri geri yüklemekle uğraşmanıza gerek yok. Uygulamalarınızı, verilerinizi ve kimliğinizi, Apple’ın iPhone geçişi dediği şeyle doğrudan yeni telefona taşıyabilirsiniz.

iPhone cihazlar arasında nasıl veri aktarılır?

 Verilerinizi nasıl taşımaya karar verirseniz verin, iCloud’da, dizüstü bilgisayarınızda veya başka herhangi bir yerel / bulut depolama alanında kayıtlı tüm verilerinizin güncel bir yedeğinizi alın. Telefonunuzu iCloud Yedekleme’de yedeklemek muhtemelen en kolayı olacaktır. Uzun zaman olduysa ve telefonunuzun iCloud ayarlarında yedeklemenin açık olduğundan emin olmak istiyorsanız: “Ayarlar” > “iCloud” > “iCloud Yedekleme” üzerine dokunun.“iCloud Yedekleme” kapalıysa, açın. Zaten açıksa ve eski iPhone’unuzu silmeye hazırlanıyorsanız, her ihtimale karşı “Şimdi Yedekle” seçeneğine dokunmak isteyebilirsiniz. Eski telefonunuz bir Apple Watch ile eşleştirilmişse, eşleştirmesini kaldırın. SIM’inizi yeni telefonunuza aktarın. Artık yedeklemeniz tamamlandı ve diğer her şey hazır, hadi verilerinizi taşıyabilirsiniz.

Bu telefondan telefona aktarım, Hızlı Başlangıç olarak adlandırılıyor. Yeni telefonunuzu başlatın. Apple Kimliğinizi girin. Eski telefonunuzu yeni telefonunuzun yanına koyun. Her iki telefonun da prize takılı olduğundan emin olun. Bağlantı yapıldığında yeni iPhone ekranınız bir animasyon gösterecek ve eski telefonunuz kamerasını açarak ekranın ortasında boş bir daire gösterecektir.

Animasyonun daire içinde ortalanması için yeni iPhone’unuzu eski iPhone’unuzun kamerasına tutmanız istenecektir. Ardından sorulduğunda şifrenizi ve Apple Kimliğinizi girin; ayrıca Face ID’yi mi yoksa Touch ID’yi mi kurmak istediğiniz sorulabilir.

Her zamanki hüküm ve koşullar, konumunuzu ve analizlerinizi paylaşmak isteyip istemediğiniz ve FaceTime, iMessage ve Siri’yi kurmak isteyip istemediğiniz de dahil olmak üzere standart sorular sorulacaktır.

Ayrıca, verilerinizi önceki telefonunuzdan veya iCloud yedeklemenizden taşıma seçeneğine de sahip olacaksınız. Bilgisayarınıza yedekleme yaptıysanız, bunu “Diğer Seçenekler” altında bulabilirsiniz. Tüm seçimlerinizi yaptıktan sonra transfer başlayacaktır. Yeni iPhone’unuzda tekrar oturum açın ve aktarma tamamlanmış olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Apple
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