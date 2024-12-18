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iPhone’da ekran görüntüsü nasıl ve nereden alınır? iPhone’da ekran resmi çekme

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
12.12.2024 16:54
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Günümüzde yaygın olarak kullanılan teknolojik cihazlardan biri akıllı cep telefonlarıdır. Mobil cihazlar kendi içerisinde farklı tasarım, model ve özelliklere sahiptir. Bu mobil cihazlardan biri Apple bünyesinde bulunan iPhone'lardır. iPhone mobil cihazlarda kullanıcılara sunulan çeşitli özellikler mevcuttur. Bu özelliklerden biri ekran görüntüsü almaktır. Peki, iPhone’da ekran görüntüsü nasıl ve nereden alınır, iPhone’da ekran resmi çekme işlemi nasıl yapılır?

iPhone’da ekran görüntüsü nasıl ve nereden alınır? iPhone’da ekran resmi çekme

Hem günlük hem de iş hayatında insanların iletişim kurmak için kullandığı çeşitli telefon modelleri vardır. Bu telefon modellerinden biri iPhone olarak bilinen, bünyesinde bazı özellikler barındıran mobil cihazlardır. iPhone kullanıcıları kendileri için önemli olan bazı sayfalara daha sonra ulaşabilmek için ekran görüntüsü alma işlemine ihtiyaç duyabilmektedir. Bu noktada karşımıza “iPhone’da ekran görüntüsü nasıl alınır?” sorusu çıkabilmektedir.

iPhone’da ekran görüntüsü nasıl ve nereden alınır?

Mobil cihazlarda en sık kullanılan özelliklerden biri ekranda belirenlerin resmini çekme özelliğidir. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, önemli olan bazı görüntüleri cihazlarına kaydedebilmektedir. iPhone model akıllı cep telefonlarında da var olan bu özellik sayesinde kişiler hızlı ve pratik bir şekilde ekranlarında görünen içeriklerin ekran görüntüsünü alabilmektedir. Ancak bazı kişiler bu işlemi yaparken hangi kısayol tuşlarını kullanacağını bilemeyebilmektedir.

iPhone ekran görüntüsü alma kısayolu tuşları, tercih edilen ekran görüntüsü alma yöntemine göre farklılık göstermektedir. Bu mobil cihazlarda ekranda görünen görüntüleri alabilmek için birden fazla yol bulunmaktadır. Kullanıcılar bu yollardan birini tercih ederek, ekran görüntüsü alma işlemini kolayca yapabilmektedir.

iPhone’da ekran resmi çekme işlemi nasıl yapılır?

Akıllı cep telefonları modelleri arasındaki modellerden biri iPhone’lardır. iPhone’larda kullanıcılara sunulan bazı özellikler mevcuttur. Bu özelliklerden biri ekranda görülen görüntülerin birkaç tuşa basılarak, kaydedilmesidir. Tam da bu esnada kişilerin aklına “iPhone’da ekran görüntüsü nereden alınır?” sorusu gelebilmektedir. Bu akıllı cep telefonları üzerinden ekran görüntüsü almanın birçok farklı metodu vardır. Bu metotlardan birini tercih ederek, ekran görüntüsü alabilirsiniz. Bu bağlamda iPhone’da ekran resmi çekme işlemi için uygulanabilecek yöntemler şunlardır:

  • iPhone'da ekran görüntüsü almak için mobil cihazınızın ses açma tuşu ile yanda bulunan güç/kilit tuşuna aynı anda basıp bırakınız. Bu yöntem ile hızlı bir şekilde ekran görüntüsü alabilirsiniz.
  • Bir diğer tercih edilen metot ise Touch ID aracılığıyla ekran resmini çekmektir. Eğer iPhone'unuzun Touch ID'si varsa, yan düğmeye ve ana ekran tuşuna aynı anda basıp bırakmanız yeterlidir. Tuşlara basarken hızlı olmayı unutmayınız.
  • Bir başka yöntem ise Siri sanal asistanını kullanarak, ekran görüntüsü yakalamaktır. Bunun için Siri sanal asistanına “ekran resmi çek” komutunu söylemeniz yeterlidir. Komutu alan asistan hemen ekranda beliren resmi çeker.
  • Bu üç metot ile çektiğiniz ekran görüntüleri otomatik olarak mobil cihazınızın “Fotoğraflar” bölümüne aktarılır. Bu bölüme giderek, ekran resmi çektiğiniz tüm görüntülere kolayca erişim sağlayabilirsiniz.
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iPhone ekran görüntüsü alma
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