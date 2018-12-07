HABER

iPhone’da fitness uygulamalarına dikkat!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.12.2018 09:08 | Son Güncelleme

iPhone’da bazı fitness uygulamalarının Touch ID yöntemi ile insanları dolandırdığı ortaya çıktı. Peki, fitness uygulamaları parmak iziniz ile sizi nasıl dolandırabiliyor? İşte detaylar!

iPhone’da fitness uygulamalarına dikkat!

iOS’in uygulama mağazası App Store‘da ne kadar güvenlik için uygulamaları taranarak özenli bir şekilde seçilse de bazen gözden kaçan uygulamalar olabiliyor. Bu uygulamalara şimdi de fitness adı altında geliştirilen ancak asıl amacı dolandırıcılık olan uygulamalar eklendi.

App Store’da yer alan Fitness Balance ve Calories Tracker isimli iki uygulama; iPhone 5s’ten iPhone 8’e kadarki modellerde dolandırıcılığını belli ediyor. Touch ID’nin yer aldığı bu iPhone modellerine dolandırıcılık yöntemi şeytanın aklına bile gelmeyeceği bir yöntem ile işliyor.

Bu uygulamalar sizden parmağınızı Touch ID‘nin olduğu Home tuşuna yerleştirmenizi istiyor. Sözde bu iki çakal uygulama Touch ID’den vücut değerlerinizi analiz edecek. Ancak siz parmağınızı koyduktan 1-2 saniye sonra uygulama içi satın alma seçeneği otomatik olarak aktif oluyor.

Bu uygulamalardan biri 119.99 dolar diğeri ise 139.99 euro gibi ciddi bir uygulama içi satın alım gerçekleştiriyor. Apple, bu olayı fark ettikten sonra iki uygulamayı da App Store’dan kaldırdı. Bu yöntem ile dolandırılanlar ise Apple’a başvurarak ücret iadesi talep edebiliyor.

Son olarak iPhone’ların ne Touch ID‘den ne de Face ID‘den sizin sağlık verilerinizi analiz edemeyeceğini böyle bir teknolojinin henüz mümkün olmadığını belirtelim.

General Mobile GM 9 Pro iPhone 8 Plus karşısında

+18'lik görüntüler! Adamı diri diri böyle yedi+18'lik görüntüler! Adamı diri diri böyle yedi
Fortnite 7.00 güncellemesi ile gelen yeniliklerFortnite 7.00 güncellemesi ile gelen yenilikler
5G’li Xiaomi Mi Mix 3 Çin’de boy gösterdi5G’li Xiaomi Mi Mix 3 Çin’de boy gösterdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iPhone Apple

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı eleman arıyor! İşte başvuru şartları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı eleman arıyor! İşte başvuru şartları

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Doktor kardeşi Yeşim Erbil açıkladı

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Doktor kardeşi Yeşim Erbil açıkladı

Asgari ücret toplantısı sonrası Bakan'dan açıklama

Asgari ücret toplantısı sonrası Bakan'dan açıklama

Ünlü jinekolog Fecri Sevilen için bir taciz iddiası daha!

Ünlü jinekolog Fecri Sevilen için bir taciz iddiası daha!

Ukrayna'da orduya 'uyarı yapmadan ateş açın' talimatı!

Ukrayna'da orduya 'uyarı yapmadan ateş açın' talimatı!

İğrenç olay! Hamile keçiye tecavüz etti

İğrenç olay! Hamile keçiye tecavüz etti

İlginizi Çekebilir

WhatsApp sadece bu işletim sistemlerinde çalışacak

WhatsApp sadece bu işletim sistemlerinde çalışacak

iPhone X fiyatı dip yaptı!

iPhone X fiyatı dip yaptı!

iPhone müjdesi! Büyük indirim geldi

iPhone müjdesi! Büyük indirim geldi

Huawei, Samsung’un planlarını alt üst etti!

Huawei, Samsung’un planlarını alt üst etti!

3 bin 500 TL'nin altında en iyi akıllı telefonlar

3 bin 500 TL'nin altında en iyi akıllı telefonlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Artık o telefonlarda WhatsApp kullanılamayacak!

Artık o telefonlarda WhatsApp kullanılamayacak!

Xperia XZ4 özellikleri netleşti

Xperia XZ4 özellikleri netleşti

Apple’dan Türk öğrenciye teşekkür!

Apple’dan Türk öğrenciye teşekkür!

macOS 10.14.2 Mojave güncellemesini alan modeller

Apple Mojave güncellemesini alan modeller

Zenfone Max (M2) ortaya çıktı

Zenfone Max (M2) ortaya çıktı

Fortnite 7.00 güncellemesi ile gelen yenilikler

Fortnite 7.00 güncellemesi ile gelen yenilikler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.