iPhone’da fitness uygulamalarına dikkat!

iOS’in uygulama mağazası App Store‘da ne kadar güvenlik için uygulamaları taranarak özenli bir şekilde seçilse de bazen gözden kaçan uygulamalar olabiliyor. Bu uygulamalara şimdi de fitness adı altında geliştirilen ancak asıl amacı dolandırıcılık olan uygulamalar eklendi.

App Store’da yer alan Fitness Balance ve Calories Tracker isimli iki uygulama; iPhone 5s’ten iPhone 8’e kadarki modellerde dolandırıcılığını belli ediyor. Touch ID’nin yer aldığı bu iPhone modellerine dolandırıcılık yöntemi şeytanın aklına bile gelmeyeceği bir yöntem ile işliyor.

Bu uygulamalar sizden parmağınızı Touch ID‘nin olduğu Home tuşuna yerleştirmenizi istiyor. Sözde bu iki çakal uygulama Touch ID’den vücut değerlerinizi analiz edecek. Ancak siz parmağınızı koyduktan 1-2 saniye sonra uygulama içi satın alma seçeneği otomatik olarak aktif oluyor.

Bu uygulamalardan biri 119.99 dolar diğeri ise 139.99 euro gibi ciddi bir uygulama içi satın alım gerçekleştiriyor. Apple, bu olayı fark ettikten sonra iki uygulamayı da App Store’dan kaldırdı. Bu yöntem ile dolandırılanlar ise Apple’a başvurarak ücret iadesi talep edebiliyor.

Son olarak iPhone’ların ne Touch ID‘den ne de Face ID‘den sizin sağlık verilerinizi analiz edemeyeceğini böyle bir teknolojinin henüz mümkün olmadığını belirtelim.

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