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iPhone’da kişiler SIM Kart’a nasıl aktarılır? iPhone’da kişileri SIM Kart’a aktarma

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
13.12.2024 18:17
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Mobil cihazlarda en sık yapılan işlemlerden biri telefon hafızasına kayıtlı olan kişileri SIM Kart’a aktarmaktır. Bu işlem çeşitli yedekleme hizmeti sunan uygulamalar aracılığıyla da yapılabildiği gibi farklı yöntemler kullanılarak da yapılabilmektedir. SIM kartını ya da mobil cihazınızı değiştiren birçok kullanıcı için bu aktarma işlemi son derece önemlidir. Bazı iPhone kullanıcıları da bu işleme ihtiyaç duyabilmektedir. Peki, iPhone’da kişiler SIM Kart’a nasıl aktarılır?

iPhone’da kişiler SIM Kart’a nasıl aktarılır? iPhone’da kişileri SIM Kart’a aktarma

Mobil cihazların çalışabilmesi için SIM Kart'a gereksinim vardır. SIM Kart değiştirme aşamasında eski kartta kayıtlı olan telefon rehberinin bu yeni karta aktarılması gerekmektedir. Günümüzde bazı iPhone model cep telefonu kullanıcıları cihazlarında kayıtlı olan kişileri yeni aldıkları SIM Kart’a aktarmanın yollarını aramaktadır. Bu durum “iPhone’da kişileri SIM Kart’a aktarma var mı?” sorusunun da gündeme gelmesine vesile olmaktadır.

iPhone’da kişiler SIM Kart’a nasıl aktarılır?

Mobil cihaz kullanıcıları için telefon rehberindeki kişilerin, numaraların kaybolması son derece rahatsız edici bir durumdur. Bu durumla özellikle yeni bir akıllı cep telefonu modeline geçiş yapıldığında ya da yeni bir SIM Kart alındığında daha çok karşılaşılmaktadır. Mobil cihaz değişimi ya da SIM Kart değişiminde telefon rehberinin silinmemesi için bazı işlemlerin önceden yapılmasına dikkat edilmelidir.

Günümüzde yaygın olarak kullanılan akıllı cep telefonu modellerinden biri Apple’ın tasarlamış olduğu iPhone’lardır. Bir iPhone kullanıcısını başka bir mobil cihaza geçtiğinde ya da yalnızca SIM Kart değişikliği yaptığında telefon rehberini de yeni cihaza veya karta aktarması gerekmektedir. Bazı iPhone model mobil cihaz kullanıcıları cihazlarında iCloud denilen uygulamayı kullanmaktadır. Bu uygulama cihaz içindeki verilerin yedeklenmesini sağlamaktadır. Ancak yine de çoğu kullanıcı SIM Kart değişikliği yaptığında eski kartındaki kişileri yeni karta taşımayı isteyebilmektedir.

iPhone’da kişileri SIM Kart’a aktarma işlemi nasıl yapılır?

iPhone kullanıcıları için cihazlarında kayıtlı olan telefon rehberi son derece önemlidir. Kullanıcılar rehberlerine kayıtlı olan kişilerin numaralarını kaybetmemek için yedekleme hizmetinden faydalanabilmektedir. Bazı kullanıcılar ise SIM Kart değişikliği yaparak, iPhone cihazlarındaki kişileri yeni SIM Kartlarına aktarma işlemi yapmayı tercih etmektedir. Bu bağlamda iPhone’da kişileri SIM Kart’a aktarma işlemi yapmak için, rehberi direkt olarak SIM kartına aktarmak için bir destek sunulmamaktadır. Ancak kullanıcıların kişileri SIM Kart'a aktarma işlemi için izlemesi gereken adımlar genel olarak şu şekildedir:

  • Öncelikli olarak bir bilgisayara erişim sağlayın ve "icloud.com" sitesine Apple Kimliğiniz ile giriş yapın.
  • Giriş yaptıktan sonra "Kişiler" kısmına tıklayın.
  • Karşınıza kayıtlı olan numaralar çıkacak. Bunların arasından SIM kartına aktarmak istediklerinizi seçin.
  • Ekranın sağ üst kısmında yer alan "Paylaş" simgesine dokunun ve “vCard’ı Dışa Aktar…” seçeneğine tıklayın.
  • Bu noktada vCard içerisinde kayıtlı bulunan kişileri SIM karta aktarma işlemi yapmak adına bir Android telefon gerekecek.
  • Android telefona SIM kartınızı yerleştirin.
  • iCloud'dan indirdiğiniz vCard’ı erişim sağlayabileceğiniz bir e-posta adresinize gönderin.
  • Android cihaz üzerinden söz konusu e-posta hesabına giriş yapın ve vCard dosyasını indirip SIM Kart'a aktarın.
Anahtar Kelimeler:
iPhone SIM kart
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