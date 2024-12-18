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iPhone’da NFC var mı? iPhone’larda NFC nasıl ve nereden açılır?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
12.12.2024 17:00
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Teknoloji alanındaki gelişmeler ve yeniliklerle beraber insan hayatına çeşitli teknolojik terimler girmiştir. Bu teknolojik terimlerden biri NFC olarak karşımıza çıkmaktadır. Cihazlar arası kablo kullanılmadan veri aktarımı yapılmasına olanak tanıyan bu özellik, günümüzde birçok mobil cihazda kullanılmaktadır. Mobil cihazların yanı sıra tablet ve akıllı saat gibi teknolojik cihazlarda da bu özellik mevcuttur. Peki, iPhone’da NFC var mı, iPhone’larda NFC nasıl ve nereden açılır?

iPhone’da NFC var mı? iPhone’larda NFC nasıl ve nereden açılır?

İçindekiler

  • iPhone’da NFC var mı?
  • iPhone’larda NFC nasıl açılır?
  • iPhone’larda NFC nereden açılır?

Veri aktarımda yaygın olarak kullanılan özelliklerden biri “Near Field Communication” olarak bilinen kısaca NFC harfleri ile anılan özelliktir. Bu özelliğin Türkçe karşılığı ise yakın alan iletişimi şeklindedir. Birçok teknolojik cihazda bu özellik vardır. Hâl böyle olunca iPhone kullanıcıları, mobil cihazlarında bu özelliğin var olup olmadığı konusu üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu noktada ayrıca “iPhone’da NFC nerede?” konusu da gündeme gelmektedir.

iPhone’da NFC var mı?

Teknoloji dünyasındaki gelişmeler sayesinde cihazlar arası veri aktarımı daha kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Aktarım işleminde sıklıkla kullanılan özelliklerden biri NFC özelliğidir. Bu özellik sayesinde kullanıcılar herhangi bir internet ağına gereksinim duymadan başka bir cihaz ile bağlantıya geçebilmektedir.

NFC özelliği birçok akıllı cep telefonu modellerinde var olan bir özellik olarak bilinmektedir. Bu özellik Apple bünyesinde yer alan iPhone model mobil cihazlarda da bulunmaktadır. İlk önce iPhone 6 ile 6 Plus serisinde bulunan bu özellik, zaman içerisinde diğer model serilerinde de kullanılabilir hâle gelmiştir.

iPhone’larda NFC nasıl açılır?

iPhone model mobil cihazlarda bulunan bu özelliğin kullanıcı açısından çeşitli faydaları vardır. Bu özellik ile birlikte iPhone akıllı cep telefonu kullanıcıları cihazlar arası kabloya ihtiyaç olmadan dosya aktarımı yapabilmektedir. Dosya aktarımının yanı sıra mobil bankacılık işlemlerinde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle kimlik tarama gibi işlemler NFC özelliği aktif edilerek gerçekleşmektedir. Bu özellik iPhone akıllı cep telefonu modellerinde otomatik olarak açılabilmektedir.

iPhone’larda NFC nereden açılır?

NFC özelliğinin kullanılabilmesi için cihazların birbirlerine yakın olması gerekmektedir. Çok uzak olan cihazlar arasında bu özellik kullanılarak bağlantı kurulması söz konusu değildir. iPhone model akıllı cep telefonlarında da kullanılan bu özellik, otomatik olarak açılabilmektedir. Bu bağlamda iPhone’larda NFC özelliğini aktifleştirmek için açılıp kapanması gereken bir ayar yoktur.

Anahtar Kelimeler:
iPhone NFC
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