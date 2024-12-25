iPhone’da VoiceOver nasıl açılır ve kapatılır? iPhone’da VioceOver’ı açma ve kapatma

Apple tarafından geliştirilen iPhone model mobil cihazlarda kişilerin kullanımına sunulan çeşitli özellikler mevcuttur. Bu özelliklerden biri VoiceOver olarak karşımıza çıkmaktadır. VoiceOver ekran okuyucu özelliği başta iPhone akıllı cep telefonları olmak üzere birçok iOS işletim sistemi bünyesinde yer almaktadır. Kullanıcıların kafasında bu özelliğin ne işe yaradığı konusunda soru işareti olabilmektedir. Bu durum “VoiceOver nedir?” konusunun ele alınmasını gerektirebilmektedir.

iPhone’da VoiceOver nasıl açılır?

iPhone model akıllı cep telefonları bünyesinde kullanıcılara yarar sağlayan çeşitli özellikler bulunmaktadır. Bu özelliklerden biri VoiceOver olarak bilinmektedir. Mobil cihaz ekranında yer alan bilgilerin sesli olarak kullanıcıya aktarılması özelliği, VoiceOver olarak tanımlanabilmektedir. Hareket ile etkinleştirilen ve hareketlere göre çalışan bu ekran okuyucu sayesinde özellikle görme ile alakalı problemi olan kullanıcılar, mobil cihazlarını daha kolay kullanabilmektedir.

VoiceOver, görme problemi olan kişilerin yanı sıra başka kişiler için de son derece faydalı bir özelliktir. Bu özelliği kullanabilmek için öncesinde cihaz üzerinden aktif hâle getirilmesi gerekmektedir. iPhone’da VoiceOver’ı açma işlemi için yapılması gerekenler kısaca şöyledir:

Öncelikli olarak mobil cihazınız üzerinden “Ayarlar” bölümünü bulup, giriş yapınız.

Ardından “Erişebilirlik” kısmına tıklayarak, işleme devam ediniz.

Bu kısımda “VoiceOver” özelliği karşınıza çıkacaktır. Bu özelliği açık hâle getirerek etkinleştirebilirsiniz.

Bu açma işleminin yanı sıra Siri sanal asistana komut vererek de VoiceOver’ı açabilirsiniz.

Ayrıca mobil cihazın altında bulunan “Home” düğmesine üç kere bastığınızda da bu özellik aktif hâle gelmektedir.

iPhone’da VoiceOver nasıl kapatılır?

Apple tarafından iPhone mobil cihaz gibi birçok modelin sistemine eklenmiş olan VoiceOver özelliği, özellikle öğrenme zorluğu çekenler ile görme sorunu olan kişiler için son derece yararlı bir özelliktir. Bu özellik birkaç adım uygulanarak aktifleştirilebilmektedir. Ekran okuyucu olarak da bilinen bu özelliği kullanıcılar dilerlerse kapatabilir. iPhone’da VoiceOver’ı kapatma işlemi için yapılması gerekenler ise kısaca şu şekildedir: