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iPhone’dan Android’e nasıl rehber aktarılır? iPhone’dan Android’e rehber aktarma

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
13.12.2024 18:14
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Günümüzde birçok farklı özelliği ile öne çıkan çeşitli mobil cihaz modeli vardır. Kimi kişiler iPhone model akıllı cep telefonlarını tercih ederken kimileri ise Android işletim sistemine sahip mobil cihazları tercih edebilir. Bazı kullanıcılar ise iPhone model mobil cihaz kullanırken sonrasında Android bir akıllı cep telefonuna geçiş yapabilir. Bu durum eski mobil cihazdan yeni mobil cihaza rehber aktarımının yapılmasını gerektirebilir. Peki, iPhone’dan Android’e nasıl rehber aktarılır?

iPhone’dan Android’e nasıl rehber aktarılır? iPhone’dan Android’e rehber aktarma

Mobil dünyada yaygın olarak kullanılan akıllı cep telefonları modellerinden biri iPhone, bir diğeri ise Android işletim sistemine sahip telefonlardır. Her iki ürün de farklı işletim sistemlerine sahip olduğundan taşıdıkları özellikler de birbirinden farklıdır. Bazı iPhone kullanıcıları, belli bir müddet sonra değişiklik yapmak için Android bir mobil cihaza geçiş yapmayı isteyebilir. Mobil cihaz değişiminde eski cihazdaki telefon rehberinin yeni cihaza aktarılması son derece önemlidir.

iPhone’dan Android’e nasıl rehber aktarılır?

Apple tarafından tasarlanıp mobil kullanıcılarına sunulan iPhone model akıllı cep telefonları, bünyesinde çeşitli özellikleri barındırır. Bu modelin yanı sıra birçok kullanıcı, Android akıllı cep telefonu da kullanmaktadır. iPhone kullanan birçok kişi mobil cihazınızı değiştirerek, Android bir mobil cihaz kullanmayı isteyebilir. Bu değişim eski cihazdaki dosyaların yeni cihaza nasıl aktarılacağı sorusunu gündeme getirebilir. Bunun için birden fazla yöntem bulunmaktadır. Bunlardan biri iCloud uygulaması üzerinden kişileri vCard dosya biçimine dönüştürüp aktarmaktır. Bir diğer yöntem ise Google hesabı aracılığı ile mobil cihazlar arası veri gönderimidir. Bu yöntemler dışında mesaj ya da e-mail yoluyla da telefon rehberi aktarma işlemi yapılabilir. Ancak bu yöntem diğer iki yönteme nazaran uğraştırıcı olacağından çok tercih edilmemektedir.

iPhone’dan Android’e rehber aktarma işlemi nasıl yapılır?

iPhone’dan Android bir akıllı cep telefonuna telefon rehberini aktarmak son derece basit bir işlemdir. Bu işlemi uygulama kullanılarak yapabileceğiniz gibi Google Hesabı üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz. Bu bağlamda iPhone’dan Android’e rehber aktarma işlemini Google hesabını kullanarak yapacak olanların izlemesi gereken adımlar şunlardır:

  • Telefon rehberi aktarma işleminde ilk yöntem Google hesabı kullanma yöntemidir. Bunun için bir hesabınız yoksa öncelikle hesap oluşturmanız gerekir.
  • Ardından sırasıyla iPhone mobil cihazınız üzerinden “Ayarlar" > "Hesaplar ve Şifreler" > "Hesap Ekle" > "Google” adımlarını takip ederek, hesabınızı ekleyiniz.
  • Sonrasında rehber bölümünü aktifleştirip, “Kaydet” kısmına tıkladığınızda telefon rehberinizdeki tüm kişiler iPhone mobil cihazınızdan Google hesabınıza geçmiş olacaktır.

Bir diğer yöntem ise iCloud uygulaması yöntemidir. Bu uygulamayı kullanarak iPhone’dan Android mobil cihaza rehber aktarımı yapmak isteyenlerin izlemesi gereken yönergeler ise şöyledir:

  • Öncelikli olarak vCard dosyası şeklinde telefon rehberinizi indirmeniz gerekmektedir.
  • Sonrasında iPhone mobil cihazınıza girip yapıp buradan “Ayarlar" > "Profil” adımlarını takip ediniz.
  • Ardından iCloud uygulaması üzerinden telefon rehberinizi açınız. Bu esnada dişli ikonuna basıp, sonrasında “Tümünü Seç” bölümüne tıklayınız.
  • Son olarak vCard dosyası için “Dışa Aktar” seçeneğine dokunuz. Bu şekilde aktarma işlemini tamamlamış olacaksınız.
Anahtar Kelimeler:
iPhone android
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