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iPhone’dan bilgisayara fotoğraf aktarma kablosuz olarak nasıl yapılır? iPhone’dan bilgisayara kablosuz fotoğraf aktarma

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
12.12.2024 16:57
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Teknolojik cihazlar arasında en sık kullanılan cihazlardan biri mobil cihazlardır. Günümüzde hem özellikleri hem de tasarımlarıyla öne çıkan çeşitli akıllı cep telefonu modeli mevcuttur. iPhone da bu akıllı cep telefonu modelleri arasındadır. Bu mobil cihazı kullanan kişiler, cihazın fotoğraf galerisinde biriken içerikleri kablo kullanmadan bilgisayarlarına aktarmak isteyebilir. Peki, iPhone’dan bilgisayara fotoğraf aktarma kablosuz olarak nasıl yapılır?

iPhone’dan bilgisayara fotoğraf aktarma kablosuz olarak nasıl yapılır? iPhone’dan bilgisayara kablosuz fotoğraf aktarma

iPhone model mobil cihaz kullananların bazıları yedekleme hizmeti sunan çeşitli uygulamalardan yararlanırken bazıları ise bu tür uygulamaları kullanmayı tercih etmeyebilir. Yedekleme yapılmayan mobil cihazlarda belli bir süre sonra depolama alanı dolmaya başlamaktadır. Bu durum cihazdaki fotoğrafların başka bir cihaza aktarılması ihtiyacını doğurabilir. Bu aktarma işleminde genellikle bilgisayarlar kullanılır. iPhone’dan bilgisayara kablosuz olarak verilerin aktarılabilmesi mümkündür.

iPhone’dan bilgisayara fotoğraf aktarma kablosuz olarak nasıl yapılır?

iPhone’dan PC’ye fotoğraf aktarma işleminde çeşitli yöntemler uygulanmaktadır. Bu yöntemlerden biri kablo kullanmadan aktarım işleminin yapılmasıdır. Mobil cihazlarda belli bir depolama kapasitesi vardır. Bu kapasite dolduğunda yeni çekilen video ya da fotoğraflar cihaza kaydedilememektedir. Bu durum birçok kullanıcı için ciddi bir problemdir.

Özellikle yedekleme hizmetinden faydalanmayan iPhone kullanıcıları, bu durum karşısında çözümü cihazlarındaki fotoğrafları bilgisayara aktarma işleminde bulmaktadır. Mobil cihazlarda bazen depolama alanı yeterli olmayabilmektedir. Böyle bir durumda yedekleme fırsatı sunan çeşitli uygulamalar kullanılmaktadır. Bu tür uygulamaları kullanmayan kişiler ise akıllı cep telefonlarındaki fotoğrafları bilgisayarlarına yükleme işleminden yararlanabilir.

iPhone’dan bilgisayara kablosuz fotoğraf aktarma işlemi nasıl gerçekleştirilir?

iPhone’da yer alan fotoğrafları bilgisayara aktarmanın birden fazla yolu vardır. Bu işlem program kullanılarak yapılabileceği gibi USB kablosu kullanılarak da yapılabilir. Kablo kullanmadan yapmak isteyen kullanıcılar ise kablosuz aktarma işlemini tercih edebilir. iPhone’dan bilgisayara kablosuz fotoğraf aktarma işlemini yapmak isteyen mobil cihaz kullanıcılarının takip etmesi gereken adımlar şöyledir:

  • İlk önce iPhone mobil cihazınız üzerinden Ayarlar kısmına giriş yapınız.
  • Bu kısımda Apple tarafından sunulan “iCloud” hizmetini bulunuz. Bu hizmetin hemen alt bölümünde “iCloud Fotoğraflar” seçeneğine tıklayınız.
  • Ardından bilgisayarınızda kullandığınız işletim sistemi için “iCloud” hizmetini indirip, yükleyiniz.
  • Sonrasında “Fotoğraflar” kısmının hemen yanında bulunan kutucuğu işaretleyip, “iCloud Fotoğraf Arşivi” yazan yere basınız.
  • Ardından “Fotoğrafları PC’ye İndir” kısmına tıklayarak, devam ediniz.
  • Tüm bu işlemlerden sonra mobil cihazınızdaki fotoğraflar kablosuz olarak bilgisayarınıza aktarılacaktır.
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Fotoğraf iPhone bilgisayar
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