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iPhone’dan bilgisayara nasıl dosya aktarılır? iPhone’dan bilgisayara dosya aktarma

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
12.12.2024 16:59
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Teknolojik cihazlar arası dosya aktarma işlemi özellikle akıllı cep telefonlarının hafızasında yer kalmadığında gerekli görülen işlemlerden biridir. Bu işlem, iPhone model mobil cihazlar üzerinden de gerçekleştirilebilmektedir. iPhone’lardan bilgisayara dosya aktararak, cihazların hafızalarında yer açılabilmekte ve bu durum cihazın işlevini de olumlu yönde etkilemektedir. Peki, iPhone’dan bilgisayara nasıl dosya aktarılır, dosya aktarma işlemi nasıl yapılır?

iPhone’dan bilgisayara nasıl dosya aktarılır? iPhone’dan bilgisayara dosya aktarma

Teknoloji alanındaki gelişmelerle birlikte mobil cihazlar üzerinden dosya aktarma işlemi gibi birçok farklı işlem daha kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Günümüzde birçok farklı telefon modeli mevcuttur. Bu telefon modellerinden biri Apple firmasına ait olan iPhone’lardır. iPhone’larda belirli bir zaman sonra diğer mobil cihazlarda olduğu gibi depolama alanları dolabilmektedir. Bu sorunu çözmek için genellikle mobil cihazdan bilgisayara dosya aktarımı işlemi yapılmaktadır.

iPhone’dan bilgisayara nasıl dosya aktarılır?

Mobil cihaz modellerinden biri Apple firması tarafından tasarlanan iPhone model akıllı cep telefonlarıdır. Bu mobil cihazlarda bazı özellikler vardır. Bu özelliklerden biri cihaz bünyesinde bulunan dosyaların bilgisayarlara iletilmesidir. iPhone’dan bilgisayara dosya aktarma işlemi birkaç adım ile yapılabilmektedir. Kullanıcılar bu işlemi birden fazla yöntem arasından tercihleri yaparak gerçekleştirebilir. Bu yöntemler genel olarak şunlardır:

  • Kablosuz yöntemini kullanarak, dosyaları bilgisayara aktarma
  • AirDrop yöntemini kullanarak, dosyaları bilgisayara aktarma
  • Harici bir saklama aygıtı kullanarak, dosyaları bilgisayara aktarma
  • iTunes uygulaması kullanarak, dosyaları bilgisayara aktarma

iPhone’dan bilgisayara dosya aktarma işlemi nasıl yapılır?

iPhone model akıllı cep telefonlarındaki dosyaları bilgisayarlara göndermek kolay bir işlem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu gönderme ve aktarma işleminde birçok farklı metot vardır. Mobil cihaz kullanıcıları bu metotlar arasından kendilerine en uygun olanı seçerek, aktarma işlemini yapabilir. Bu bağlamda iPhone’dan bilgisayara dosya aktarma işlemini yapmak için önerilen yöntemler şöyledir:

  • Kablosuz dosya aktarımı için iCloud uygulamasını ve eğer bilgisayarın bir Mac bilgisayar ise AirDrop'u kullanabilirsiniz. iCloud uygulamasını kullanmak için mobil cihazınız üzerinden “Dosyalar” kısmını açınız. Dosya içinden bilgisayara aktarmak istediğiniz dosyaları seçip, kopyala işlemini yapınız. Ardından “iCloud Drive” kısmına giriş yaparak, seçmiş olduğunuz dosyaları buraya kopyalayınız. Daha sonra bilgisayardan iCloud'a erişerek seçmiş olduğunuz dosyaları indirebilirsiniz.

  • Harici bir saklama aygıtı, dosya sunucusu veya Box ya da DropBox gibi bir servis kullanarak da dosyalarını aktarabilirsiniz.

  • iTunes kullanarak dosya aktarımı yapmak için ise ilk önce mobil cihazınızı bilgisayarınıza bağlayınız. Ardından sırasıyla “iTunes" > "Aygıt" > "Dosya Paylaşma” adımlarını izleyiniz. Soldaki listede, aygıtınızda bulunan ve dosyanın aktarılacağı uygulamayı seçiniz. Sağdaki listede aktarmak istediğiniz dosyayı seçiniz, “Kaydet”i tıklayınız, dosyayı kaydetmek istediğiniz yeri seçiniz, sonra Kaydet’i tıklayınız. Dosya aygıtınıza aktarılır veya bilgisayarınızda belirttiğiniz konuma kaydedilir. Böylece aktarma işleminiz tamamlanır.
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iPhone bilgisayar
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