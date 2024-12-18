iPhone’dan bilgisayara nasıl dosya aktarılır? iPhone’dan bilgisayara dosya aktarma

Teknoloji alanındaki gelişmelerle birlikte mobil cihazlar üzerinden dosya aktarma işlemi gibi birçok farklı işlem daha kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Günümüzde birçok farklı telefon modeli mevcuttur. Bu telefon modellerinden biri Apple firmasına ait olan iPhone’lardır. iPhone’larda belirli bir zaman sonra diğer mobil cihazlarda olduğu gibi depolama alanları dolabilmektedir. Bu sorunu çözmek için genellikle mobil cihazdan bilgisayara dosya aktarımı işlemi yapılmaktadır.
Mobil cihaz modellerinden biri Apple firması tarafından tasarlanan iPhone model akıllı cep telefonlarıdır. Bu mobil cihazlarda bazı özellikler vardır. Bu özelliklerden biri cihaz bünyesinde bulunan dosyaların bilgisayarlara iletilmesidir. iPhone’dan bilgisayara dosya aktarma işlemi birkaç adım ile yapılabilmektedir. Kullanıcılar bu işlemi birden fazla yöntem arasından tercihleri yaparak gerçekleştirebilir. Bu yöntemler genel olarak şunlardır:
iPhone model akıllı cep telefonlarındaki dosyaları bilgisayarlara göndermek kolay bir işlem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu gönderme ve aktarma işleminde birçok farklı metot vardır. Mobil cihaz kullanıcıları bu metotlar arasından kendilerine en uygun olanı seçerek, aktarma işlemini yapabilir. Bu bağlamda iPhone’dan bilgisayara dosya aktarma işlemini yapmak için önerilen yöntemler şöyledir:
Kablosuz dosya aktarımı için iCloud uygulamasını ve eğer bilgisayarın bir Mac bilgisayar ise AirDrop'u kullanabilirsiniz. iCloud uygulamasını kullanmak için mobil cihazınız üzerinden “Dosyalar” kısmını açınız. Dosya içinden bilgisayara aktarmak istediğiniz dosyaları seçip, kopyala işlemini yapınız. Ardından “iCloud Drive” kısmına giriş yaparak, seçmiş olduğunuz dosyaları buraya kopyalayınız. Daha sonra bilgisayardan iCloud'a erişerek seçmiş olduğunuz dosyaları indirebilirsiniz.
Harici bir saklama aygıtı, dosya sunucusu veya Box ya da DropBox gibi bir servis kullanarak da dosyalarını aktarabilirsiniz.