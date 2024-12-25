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iPhone’dan iPhone’a aktarma nasıl yapılır, ne kadar sürer? iPhone’dan iPhone’a aktarma uygulaması var mı, iPhone’dan iPhone’a aktarma kablosuz yapılabilir mi?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
13.12.2024 18:13
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Sosyal veya iş hayatında yaygın olarak kullanılan akıllı cep telefonlarından biri iPhone’lardır. Pek çok farklı modele sahip olan bu cihazlar üzerinden çeşitli işlemler kolaylıkla yapılabilmektedir. Bu işlemlerden biri iki mobil cihaz arası veri aktarımıdır. Bu aktarım işlemine özellikle eski mobil cihazdan yeni bir mobil cihaza geçişlerde ihtiyaç duyulmaktadır. Peki, iPhone’dan iPhone’a aktarma nasıl yapılır, ne kadar sürer, aktarma uygulaması var mı ve aktarma kablosuz yapılabilir mi?

iPhone’dan iPhone’a aktarma nasıl yapılır, ne kadar sürer? iPhone’dan iPhone’a aktarma uygulaması var mı, iPhone’dan iPhone’a aktarma kablosuz yapılabilir mi?

İçindekiler

  • iPhone’dan iPhone’a aktarma nasıl yapılır?
  • iPhone’dan iPhone’a aktarma ne kadar sürer?
  • iPhone’dan iPhone’a aktarma uygulaması var mı?
  • iPhone’dan iPhone’a aktarma kablosuz yapılabilir mi?

Teknolojik cihazlar arası en sık yapılan işlemlerden biri dosya aktarımı olarak bilinmektedir. Aktarma işlemi cihazlarda depolama alanı dolduğunda gerekli olduğu gibi cihaz yenileme durumlarında da gerekli olabilmektedir. iPhone kullanıcıları, yeni bir mobil cihaza geçiş yaptığında eski akıllı cep telefonu içinde yer alan fotoğraf, video, dosya, belge, telefon rehberi gibi önemli verileri yeni cihaza aktarmak isteyebilir. Bu işlem için tercih edilen birden fazla yöntem bulunmaktadır.

iPhone’dan iPhone’a aktarma nasıl yapılır?

Teknolojik cihazlar arasında en sık kullanılan cihazlardan biri akıllı cep telefonlarıdır. iPhone, Apple bünyesinde bulunan ve günümüzde çok sayıda kullanıcıya sahip olan mobil cihazlardan biridir. iPhone kullanan kişiler, mobil cihazlarını değiştirdiklerinde eski cihazlarında kalan verileri, yeni cihazlarına taşımak isteyebilir. Veri aktarma işlemi olarak da tabir edilen bu işlem için birden fazla yöntem mevcuttur. iPhone’dan iPhone’a aktarma işlemi yapmak isteyenlerin faydalanabilecekleri metotlar şunlardır:

  • iCloud yöntemi ile iki iPhone arası aktarma işlemini yapabilirsiniz. Bunun için izlemeniz gereken adımlar sırasıyla eski mobil cihazınız üzerinden “Ayarlar" > "iCloud Yedeklemeyi Etkinleştirme” adımlarıdır. Yedekleme işlemi bittikten sonra diğer iPhone akıllı cep telefonu açılıp, dosyalar yeniden yüklenerek, aktarma işlemi tamamlanır.

  • Bir diğer yöntem ise iTunes ile veri aktarımıdır. Bunun için öncelikle bilgisayarınıza bu programı indirmeniz gerekir. Sonrasında aktarım yapmak istediğiniz mobil cihazı bilgisayara bağlayınız. iTunes programını açarak, mobil cihazınızı seçip, yedekleme işlemini başlatınız. Son olarak aktarılacak olan iPhone cihazınızı bilgisayara bağlayınız ve verilerin geri yüklenmesini sağlayarak, aktarma işlemini gerçekleştiriniz.

    iPhone’dan iPhone’a aktarma ne kadar sürer?

iPhone’dan iPhone’a veri aktarma işlemi son derece kolay bir işlemdir. Kullanıcılar iki akıllı cep telefonu arası dosya aktarımda çeşitli yöntemlerden yararlanabilmektedir. İki mobil cihaz arası aktarım işleminin ne kadar süreceği tercih edilen metoda göre farklılık gösterebilmektedir. Bunun yanı sıra aktarılan dosyaların boyutu, sayısı gibi faktörlerde aktarma süresini etkileyeceğinden net bir süre vermek mümkün değildir. Bu aktarma süresi birkaç dakika olabileceği gibi birkaç gün ya da birkaç saatte olabilmektedir.

iPhone’dan iPhone’a aktarma uygulaması var mı?

iPhone akıllı cep telefonundan başka bir iPhone akıllı cep telefonuna aktarma yapılırken çeşitli uygulamalarda kullanılabilmektedir. Bu uygulamalardan biri Google Fotoğraflar uygulamasıdır. Bu uygulama Android cihazlarda kullanılabildiği gibi iPhone’larda da tercih edilebilmektedir. Uygulama kullanılarak aktarma işlemini yapmak isteyenlerin takip etmesi gereken adımlar kısaca şöyledir:

  • Öncelikli olarak dosyaların aktarılacağı iPhone akıllı cep telefonunuzu açınız.
  • Ardından cep telefonu içindeki verileri, Google Fotoğraflar uygulamasına yedekleyiniz.
  • Sonrasında aktarım yapılacak olan iPhone mobil cihazınız üzerinden bu uygulamaya giriş yapınız.
  • Uygulamaya giriş yaptıktan sonra buradaki tüm verileri, yeni mobil cihazınıza aktarabilirsiniz.

iPhone’dan iPhone’a aktarma kablosuz yapılabilir mi?

iPhone’dan iPhone’a aktarma işlemi kablolu olarak yapılabileceği gibi çeşitli uygulamalar kullanılarak da yapılabilir. Bunun yanı sıra herhangi bir kablo kullanmadan direkt aktarım yapmak için “Hızlı Başla” özelliğinden yararlanılabilir. Bu özellik sayesinde iki iPhone arası veri aktarımı kablosuz bir şekilde gerçekleştirilir. Bu noktada mobil cihazlardaki şarj yüzdesi oldukça önemlidir. Bu yüzden bu işlemi yapmadan önce yeteri kadar şarj olup olmadığını kontrol etmeniz gerekebilir.

Anahtar Kelimeler:
iPhone
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