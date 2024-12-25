iPhone’dan iPhone’a şarj aktarma var mı? iPhone’lar birbirini şarj eder mi?

Teknolojideki yenilikler sayesinde iPhone model akıllı cep telefonlarına birçok farklı özellik gelişmiştir. iPhone model mobil cihazlar bir seri olarak tasarlanıp, sunulmaktadır. Bu akıllı cep telefonu modellerinde birbirinden farklı özellikler mevcuttur. Bu mobil cihazlar iOS işletim sistemi ile çalışmaktadır. Günümüzde birçok kullanıcı iPhone’lar arası şarj aktarım özelliğinin olup olmadığı konusunda birtakım araştırmalar yapmaktadır.

iPhone’dan iPhone’a şarj aktarma var mı?

Apple’ın cihazlarından biri iPhone model akıllı cep telefonlarıdır. Bu mobil cihazlara belirli aralıklarla güncellemeler gelmektedir. Pek çok iPhone kullanıcısının üzerine yoğunlaştığı konulardan biri ise iki iPhone arası şarj aktarımının yapılıp yapılmadığıdır.

iPhone’dan iPhone’a şarj aktarma işlemi belirli özelliklere sahip olan mobil cihazlar üzerinden kolaylıkla gerçekleşmektedir. Bu işlem için mobil cihazınızın iPhone 15 model olması önemlidir. Bu modelin altında olan diğer akıllı cep telefonlarında şarj aktarma özelliği maalesef ki bulunmamaktadır. iPhone 15 modeli ile başka bir iPhone model şarj edilebileceği gibi AirPods ya da Apple akıllı saat cihazları da şarj edilebilmektedir.

iPhone’lar birbirini şarj eder mi?

Bir iPhone model mobil cihazın başka bir iPhone model akıllı cep telefonunu şarj edebilmesi için ikisinin de iPhone 15 olması gerekmektedir. Her iki cihaz bu model olduğunda ve yan yana getirildiğinde birbirleri ile kolayca iletişim kurabilmektedir. İletişim kurulduktan sonra mobil cihazlardan hangisinin şarj seviyesi daha fazlaysa, diğer şarj yüzdesi düşük olan mobil cihazı hızlı bir şekilde şarj edebilmektedir.

Bunun yanı sıra iPhone 15 model akıllı cep telefonları bu modelden daha düşük olan diğer iPhone’lara da şarj aktarabilmektedir. Bununla birlikte iPhone 15 mobil cihazlara şarj aktarabilmek için ise diğer mobil cihazın da aynı model olmasına dikkat edilmelidir. Bu modelden daha düşük olan diğer akıllı cep telefonları iPhone 15 serisini şarj etme özelliğine sahip değildir.