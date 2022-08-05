iPhone'dan kaldırmıştı! Apple'ın bir ürününden daha kulaklık girişini kaldıracağı iddia edildi

Apple, kulaklık jakını tüm iPhone serisinden ve iPad Pro, iPad Air ve iPad Mini gibi birkaç iPad'den kademeli olarak kaldırdı. Şirketin giriş seviyesi 10.2 inçlik iPad'ini ise bu yıl içinde güncellemesi bekleniyor. İddialara bakılırsa Apple, iPad'den kulaklık girişini tamamen kaldırmaya hazır gibi görünüyor.

APPLE, KULAKLIK GİRİŞİNİ YENİ İPAD'İNDEN ÇIKARABİLİR

Yeni sızdırılan görsellere göre, 3,5 mm kulaklık girişi giriş seviyesi iPad'ten de gitmek üzere. 10. nesil iPad için aksesuarlar üzerinde çalışan bir üreticiden alındığını söylenen görüntülere bakılırsa, yeni iPad, son çıkan iPhone'lar, iPad'ler, 14 inç / 16 inç MacBook Pro ve 2022 MacBook Air ile aynı düz kenar tasarımını paylaşacak.

İddialara göre, yeni iPad'te ana ekran düğmesi kalacak, ekranın üstündeki ve altındaki büyük çerçeveler de değişmeyecek. Ekranın mevcut 10,2 inç modelden daha büyük olması gerektiği konuşulurken, iPad'in arkasında iPhone X modülünü anımsatan yeniden tasarlanmış bir kamera olduğu da iddia ediliyor. Yenilenen iPad, bir USB-C bağlantı noktasına sahip olacak.

Bu görsellerde yeni iPad'in dört hoparlör içerdiği görülüyor. Ancak bu konu biraz şüpheli. Çünkü şu anda yalnızca iPad Pro dört hoparlörle donatıldı, giriş seviyesi modelin dört hoparlöre sahip olması pek olası görünmüyor.

NE ZAMAN ÇIKACAK?