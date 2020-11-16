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iPhone'dan önce Nokia vardı! Yapılan ankete binlerce kişi katıldı ve...

16.11.2020 09:09 | Son Güncelleme:
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iPhone'dan önce Nokia vardı! Yapılan ankete binlerce kişi katıldı ve...

Nokia, Twitter'da yapılan bir anket çalışması sonucunda iPhone dönemi öncesi en iyi telefon markası seçildi.

İster inanın ister inanmayın, hayat iPhone'lardan önce vardı ve dahası, işler aslında oldukça iyiydi.

Apple'ın ilk nesil akıllı telefonu 2007'de piyasaya sürülmeden önce MSN ve indie müzik vardı ve çoğumuzun karşılaştığı en büyük olay MySpace'de en iyi sekiz arkadaşımızı bulmaya çalışmaktı.

Ama daha da iyisi, tartışmasız, telefonlardı. Elbette, o zamanlar cihazlarda Siri, GPS veya WhatsApp yoktu, ancak şaşırtıcı zil sesleri vardı.

Bir internet sitesi, okuyucularından zihinlerini bu günlerine geri döndürmelerini istedi ve "iPhone dönemi öncesi en iyi telefon markası neydi?" diye sordu.

15 BİNDEN FAZLA OY KULLANILDI

15 binden fazla oyla Nokia'nın zirveye çıkması muhtemelen şaşırtıcı değil. BlackBerry yüzde 28,6 ile ikinci, Sony Ericsson yüzde 22 ile üçüncü olurken, Motorola sadece yüzde 5,6 ile sonuncu oldu.

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