iPhone'dan önce Nokia vardı! Yapılan ankete binlerce kişi katıldı ve...

İster inanın ister inanmayın, hayat iPhone'lardan önce vardı ve dahası, işler aslında oldukça iyiydi.

Apple'ın ilk nesil akıllı telefonu 2007'de piyasaya sürülmeden önce MSN ve indie müzik vardı ve çoğumuzun karşılaştığı en büyük olay MySpace'de en iyi sekiz arkadaşımızı bulmaya çalışmaktı.

Ama daha da iyisi, tartışmasız, telefonlardı. Elbette, o zamanlar cihazlarda Siri, GPS veya WhatsApp yoktu, ancak şaşırtıcı zil sesleri vardı.

Bir internet sitesi, okuyucularından zihinlerini bu günlerine geri döndürmelerini istedi ve "iPhone dönemi öncesi en iyi telefon markası neydi?" diye sordu.

What was the best pre-iPhone era phone brand? ????