HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. iPhone'dan önce o vardı! Nokia en iyi telefon seçildi

iPhone'dan önce o vardı! Nokia en iyi telefon seçildi

16.11.2020 09:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
iPhone'dan önce o vardı! Nokia en iyi telefon seçildi

Nokia, Twitter'da yapılan bir anket çalışması sonucunda iPhone dönemi öncesi en iyi telefon markası seçildi.

İster inanın ister inanmayın, hayat iPhone'lardan önce vardı ve dahası, işler aslında oldukça iyiydi.

Apple'ın ilk nesil akıllı telefonu 2007'de piyasaya sürülmeden önce MSN ve indie müzik vardı ve çoğumuzun karşılaştığı en büyük olay MySpace'de en iyi sekiz arkadaşımızı bulmaya çalışmaktı.

Ama daha da iyisi, tartışmasız, telefonlardı. Elbette, o zamanlar cihazlarda Siri, GPS veya WhatsApp yoktu, ancak şaşırtıcı zil sesleri vardı.

Bir internet sitesi, okuyucularından zihinlerini bu günlerine geri döndürmelerini istedi ve "iPhone dönemi öncesi en iyi telefon markası neydi?" diye sordu.

15 BİNDEN FAZLA OY KULLANILDI

15 binden fazla oyla Nokia'nın zirveye çıkması muhtemelen şaşırtıcı değil. BlackBerry yüzde 28,6 ile ikinci, Sony Ericsson yüzde 22 ile üçüncü olurken, Motorola sadece yüzde 5,6 ile sonuncu oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Facebook yapımcıların daha çok kazanmasını istiyorFacebook yapımcıların daha çok kazanmasını istiyor
Bugün deprem oldu mu?Bugün deprem oldu mu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te sürpriz veda! İddialı yarışmacı elendi

MasterChef'te sürpriz veda! İddialı yarışmacı elendi

Ünlü oyuncu böyle veda etti: Bu kadar haksızlığın ve edepsizliğin ortasında..."

Ünlü oyuncu böyle veda etti: Bu kadar haksızlığın ve edepsizliğin ortasında..."

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

Ermenistan ve BAE arasında Azerbaycan görüşmesi

Ermenistan ve BAE arasında Azerbaycan görüşmesi

İstanbul'da çalındı, Tokat’ta ele geçirildi! Değeri 2 milyon lira

İstanbul'da çalındı, Tokat’ta ele geçirildi! Değeri 2 milyon lira

Boris Johnson karantinaya girdi

Boris Johnson karantinaya girdi

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

Diğer Haberler

RTÜK, Deezer ve Tidal’e 72 saat süre tanıdı

RTÜK'ten o servislere ihtar! 72 saat süre tanındı

Zoom kullanıcıları Türkçe dilinde destek alabilecek

Zoom kullanıcıları Türkçe dilinde destek alabilecek

Facebook yapımcıların daha çok kazanmasını istiyor

Facebook yapımcıların daha çok kazanmasını istiyor

Realme 6 Pro güncellemesi ile gelen yenilikler

Realme 6 Pro güncellemesi ile gelen yenilikler

Dengeleri bozmaya geldi

Dengeleri bozmaya geldi

YouTube 2020 yılını çok zorlu olarak görüyor

YouTube 2020 yılını çok zorlu olarak görüyor

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.