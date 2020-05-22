iPhone değil iPad hiç değil: Apple'dan Steve Jobs'a özel bir ürün geliyor!

Apple akıllı gözlük ha tanıtıldı ha tanıtılacak derken, tarihler 22 Mayıs 2020'yi göstermesine rağmen hala bir akıllı gözlük tanıtmadı. Bunun nedeni söylentilere bakılırsa Apple'ın doğru zamanı beklemesinden başka bir şey değil. Fakat başarılı iPhone SE 2020 tahminleriyle tanınan Jon Prosser'a göre Apple'ın Apple Glass'ı tanıtacağı tarih yakın olmasa da, gözlüğün fiyatı şimdiden belli.

APPLE GLASS'IN ADI VE FİYATI BELLİ OLDU İDDİASI

Jon Prosser Apple'ın akıllı gözlüğü için yeni bilgiler paylaştı. Prosser, akıllı gözlüğün adının beklendiği üzere Apple Glass olacağını ve 2022 yılının başlarında 499 dolardan satışa sunulacağını aktardı. Ancak Prosser'in aktardığı bilgiler arasında en heyecan verici olan, Apple'ın Steve Jobs'a olan saygı duruşuydu.

APPLE GLASS STEVE JOBS HERİTAGE EDİTİON GELİYOR

Steve Jobs, Apple'ın efsane CEO'su olarak tanınıyor. Halk arasında iPhone'ların babası olarak bilinen Steve Jobs, 2011 yılında hayatını kaybetti. Efsane isim, CEO'luk görevini Apple'ın şu anki CEO'su Tim Cook'a bıraktı. Prosser'a göre Tim Cook ve Apple yetkilileri Apple Glass'ın Steve Jobs'a özel bir modelini tanıtarak ona saygı duruşunda bulunacaklar. Bu model ise Steve Jobs Heritage Edition olarak adlandırılacak. Bloomberg'ten Mark Gurman ise Jon Prosser ile aynı fikirde değil.

'HEPSİ HAYAL ÜRÜNÜ'

Mark Gurman, Apple Glass hakkındaki söylentilerin hayal ürünü olduğunu söylüyor. Ona göre Apple Glass hakkında çıkan tüm bilgiler tamamen kurgu. Bakalım Apple Glass konusunda Jon Prosser mi yoksa Mark Gurman mı haklı çıkacak? Sanıyoruz ki bunu 2022 başlarında öğrenebileceğiz.

