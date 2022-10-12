iPhone DNS değiştirme nasıl yapılır? iPhone DNS ayarları nasıl değiştirilir?

Her internet sitesinin bulunduğu bir sunucu ve bu sunucunun da bir IP adresi vardır. Doğrudan alan adı üzerinden ve UP adreslerini girmek zorunda kalmadan istenilen internet sitesine ulaşmanın yolu DNS sisteminden geçer.

Bazı durumlarda DNS ayarları değiştirilebilir. Bu gereksinim istenen sitelere ulaşılamama, kullanılan uygulamalarda ya da programlarda sürekli olarak çıkan reklamları engelleme, daha iyi bir internet bağlantısına ulaşma gibi amaçlar taşıyabilir. Her cihaz ve içinde bulunan işletim sistemine göre farklı şekilde DNS değiştirme işlemi yapılır.

Telefon dns ayarları değiştirme işlemi nasıl yapılır?

DNS adresi değiştirme işlemi yapılması gerektiğinde yapılacak olan işlemler kullanılan cihazın işletim sistemine bağlı olarak değişiklik gösterir. Bilgisayar, tablet ya da telefonlardaki menüler doğrultusunda işlem yapılır.

iPhone DNS değiştirme nasıl yapılır?

iPhone marka bir cihazda DNS değiştirme işlemi yapılması gerektiği zaman cihazın işletim sistemine göre işlem yapılır. İOS işletim sisteminin kullanıldığı iPhone ve iPad cihazlarda hücresel veriye ait DNS ayarlarının değiştirilmesi mümkün değildir. Bu konuda izin verilmemiştir. Ancak bağlanmış olunan kablosuz ağın ya da ağların DNS ayarları değiştirilebilir.

Bu durum Windows bilgisayarda geçerli değildir. Bilgisayarlarda DNS ayarları değiştirildiği zaman cihaz hangi ağa bağlı ise kullanıcının belirlemiş olduğu adresler geçerli olur.

iPhone dns ayarları nasıl değiştirilir?

iPhone bir cihazda DNS ayarlarının değiştirilmesi gerekiyorsa sırası ile şu adımlar uygulanmalıdır:

Telefonun ayarlar menüsü açılır.

Kablosuz ağ butonu seçilir.

Hangi kablosuz ağın DNS sunucusu değiştirilmek isteniyorsa o bağlantının yanındaki mavi renkte olan i simgesine dokunulur.

Sayfanın en altında bulunan "DNS'i ayarla" kısmına girilir.

Otomatik seçeneğinin yerine "El ile" seçeneğine dokunulur.

Mevcut DNS kaldırılır ve yerine "Sunucu ekle" seçeneği seçilir. Açılan kutucuğa yeni DNS adresi yazılır.

Tek bir satıra hem birincil sunucu hem de diğer seçenek olan sunucu adı yazılabilir. Yazılırken her ikisi de virgül aracılığı ile ayrılmalıdır. Hangi DNS türü kullanılmak isteniyorsa ona uygun bir adres yazılmalıdır. Bu işlemler tamamlandıktan sonra kaydet butonuna dokunulur.

Eğer hangi DNS ayarının kullanılacağı bilinmiyorsa ve özel bir DNS adresi belirlenmediyse en popüler olan sunucu adreslerinden biri tercih edilebilir.



