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iPhone fiyatları düşüyor! Peki sebebi ne?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.05.2020 15:55 | Son Güncelleme

Apple iPhone fiyatlarından indirim yapmaya hazırlanıyor. Gelen son raporlara göre Apple iPhone SE 2020'nin fiyatında indirime gidecek. iPhone SE 2020 fiyatında yapılacak indirim, Türkiye'de de geçerli olacak. Peki Apple iOS 13 yüklü yeni telefonunda ne kadarlık bir indirim yapacak?

iPhone fiyatları düşüyor! Peki sebebi ne?

iPhone SE 2020 geçtiğimiz ay Apple tarafından gerçekleştirilen sessiz bir duyuru ile tanıtıldı. Fakat telefonun tanıtıldıktan sonraki süreci hiç de sessiz olmadı. Birçok inceleme ekibi ve YouTuber yeni iPhone SE'yi inceledikleri videolarını, makalelerinı ve blog yazılarını ardı ardına yayınladı. Tüketiciler ise iPhone SE 2020 siparişlerini birer birer teslim aldı. Ancak onlar için üzücü, ülkemizdeki iPhone SE 2020 takipçileri için müjdeli bir haberimiz var. iOS 13 yüklü son model iPhone, ülkemizde satışa çıkmadan önce ucuzlayabilir.

APPLE iPHONE SE 2020'NİN FİYATINDA İNDİRİM YAPACAK

Bu iddianın sahibi, AppleInsider. AppleInsider'ın yayınladığı son rapor, Apple'ın önümüzdeki günlerde uygun fiyat mottosuyla satışa çıkan iPhone SE 2020'nin fiyatın daha da düşüreceği yönünde. Öngörüler, Apple'ın 399 dolar fiyat etiketine sahip olan iPhone SE 2020'nin 50 dolarlık bir indirim alabileceğini gösteriyor. Apple'ın 50 dolarlık indirim yapmasının nedeni ise rakibi Google'dan başkası değil.

50 DOLAR UCUZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKINCA...

Google, çok yakın bir zamanda Google Pixel 4a adında, uygun fiyatlı bir Android akıllı telefon tanıtacak. Sızıntılarda bu telefonun iPhone SE 2020'den 50 dolar ucuz olacağı ortaya çıkmıştı. Apple'ın indirim kararının arkasında da bu var. Yani Apple, ezeli rekabeti fiyat konusunda da devam ettirmek istiyor gibi.

iPhone SE 2020 fiyat

iPHONE SE 2020 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR OLACAK?

iPhone SE 2020 fiyatı Türkiye için 5,299 TL olarak belirlenmişti. 50 dolarlık bir indirim ile iPhone SE 2020'nin fiyatının 5,000-5,100 TL civarına çekilmesi bekleniyor. Tabi bunların hepsi bir iddiadan ibaret. Google Pixel 4a'nın çıkışı ile birlikte her şey daha da netleşecektir.

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