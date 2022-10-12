iPhone gece modu açma ve kapatma nasıl yapılır? iPhone gece modu nasıl çalışır?

iPhone cihazlarda tema farklılaştırmak olarak da adlandırılabilecek iPhone gece modu açma ve iPhone gece modu kapatma özellikleri bulunmaktadır. Kullanıcılari iPhone 11 ile birlikte aktif hale getirilen gece modunu kullanmaya başladıklarında bazen modu kapatmakta sorun yaşayabiliyorlar. Oysaki yapılacak basit adımlar ile gece modunu açıp kapatma işlemlerini gerçekleştirmek mümkündür.

iPhone gece modu nasıl çalışır?

Karanlık mod ve ya gece modu olarak adlandırılan özellik, ekran için yapılan bir ayardır. Ekrandaki açık renkli planlar daha çok koyu renkli planlara dönüşür. Gün ışığından sonra gözümüzün fazla yorulmaması için bu modu aktif ederiz. Işığın az olduğu ya da olmadığı ortamlarda iPhone gece modunu açıp göz yorgunluğunu önleyebiliriz.

Gece modu; günümüzde sıklıkla kullanılan akıllı telefonların oluşturduğu mavi ışığın olumsuz etkilerini önlemek için aktif edilen ve otomatik olarak ayarlanırsa kendiliğinden açılan bir uygulamadır.

iPhone telefonlarda gece modu aktifleştirmek oldukça pratiktir. Ayarlar-Ekran Parlaklığı-Karanlık Mod seçeneğine dokunduğumuzda gece modunu uygulamaya sokmuş oluruz. Telefonumuzu bu modda kullanmak hem kullanım hem de batarya tasarrufu açısından bize avantaj sağlayacaktır.

iPhone gece modu nasıl açılır?

Gün ışığının yetersiz olduğu yerlerde daha iyi bir ekran görüntüsü ve sağlık açısından göz yormayan bir özellik olan gece modu açılma işlemi oldukça kolaydır. İşlemin adımlarını şöyle özetleyebiliriz:

Öncelikle telefonumuzun menüsünden “ayarlar” bölümüne girilir.

Sonrasında “ekran ve parlaklık“ bölümüne girilir.

Bu bölüme girdiğimizde açık ve koyu seçenekleri ile karşılaşırız. Burada “koyu” modunu seçmeliyiz.

Sonrasında işlemimiz tamamlanmış olacak ve gece modu aktif hale gelcek. Modu kapatmak için ise aynı işlemleri tekrarlayıp koyu yerine “açık” ifadesi tercih edilmelidir.

iPhone gece modu ne işe yarar?

İPhone gece modu kullanım açısından kolaylık sağlar. Gün ışığı sonrası daha rahat ve kolay görüş sağlayabilmek için kullanılır. Göz sağlığımızla ilgili sorun yaşamamak için bu modu kullanmak daha uygun olacaktır. Fotoğraf çekimi sırasında geceleyin az ışık ortamında işimize yarayacaktır. Telefonun batarya kullanımında tasarruf etmek adına da işimize yarayacak bir uygulamadır.



