Apple ürünleri günümüzde oldukça sık kullanılıyor. Kullanılan bu ürünler kaliteli ve zarif görüntüsü ile birçok kişinin ilgisini çekebiliyor. Bazı teknik kullanım hataları ya da kişisel hasarlar sebebiyle ise cihazlar arızalanabiliyor. Bu arıza ve hatalar için en pratik yöntem olan iPhone hard reset nasıl yapılır (How to hard reset Iphone)? Gelin hep birlikte bakalım.

iPhone Hard Reset Nedir?

iPhone cihazlarında kullanım hataları ve bazen teknik hatalar sonucu meydana gelen cihaz donmasını düzeltmek için en iyi yöntem, hard reset yöntemidir. Kilitlenmiş ya da donmuş ekranı düzeltirken cihazın home tuşu ile güç tuşuna aynı anda basarak hard reset işlemi tamamlanır. Ancak bu iPhone’un eski modelleri için geçerli olup şu an iPhone 7 ile birlikte home tuşu rafa kalkmıştır. Dolayısıyla resetleme işlemi de değişti.

iPhone Hard Resetleme Nasıl Yapılır?

iPhone cihazlarda resetleme işlemi için üç ana madde vardır. Bu maddeler:

1- Güç düğmesi

2- Ana menü düğmesi (Ses kısma / ses kısma ve açma düğmeleri)

3- Telefonun açılması

Hard reset işlemi iPhone modeline göre değişkenlik gösterebilmektedir. Telefonu yeniden başlatmak için kullanılan güç düğmesi iPhone 5 serisine kadar cihazın üst kısmında olurken bu süreç ilerleyen zamanlarda değişen modeller ile sağa taşınmıştır. Buraya kadar olan cihazlarda hard resetleme işlemi güç düğmesi ile ana menü düğmesine aynı anda basılarak gerçekleştirilir. İşlem sonrasında belli bir süre beklenerek cihazın açılması sağlanır ve resetleme işlemi tamamlanmış olur.