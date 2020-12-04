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iPhone hard reset nasıl yapılır?

04.12.2020 17:26 | Son Güncelleme:
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iPhone hard reset nasıl yapılır?

Apple markalı telefonlarda resetleme ile artık cihazınızdaki bilgiler silinmiyor. Yaygın olarak kullanılan iPhone resetleme işlemi IOS modelleri içinde farklılık gösteriyor.

Apple ürünleri günümüzde oldukça sık kullanılıyor. Kullanılan bu ürünler kaliteli ve zarif görüntüsü ile birçok kişinin ilgisini çekebiliyor. Bazı teknik kullanım hataları ya da kişisel hasarlar sebebiyle ise cihazlar arızalanabiliyor. Bu arıza ve hatalar için en pratik yöntem olan iPhone hard reset nasıl yapılır (How to hard reset Iphone)? Gelin hep birlikte bakalım.

iPhone Hard Reset Nedir?

iPhone cihazlarında kullanım hataları ve bazen teknik hatalar sonucu meydana gelen cihaz donmasını düzeltmek için en iyi yöntem, hard reset yöntemidir. Kilitlenmiş ya da donmuş ekranı düzeltirken cihazın home tuşu ile güç tuşuna aynı anda basarak hard reset işlemi tamamlanır. Ancak bu iPhone’un eski modelleri için geçerli olup şu an iPhone 7 ile birlikte home tuşu rafa kalkmıştır. Dolayısıyla resetleme işlemi de değişti.

iPhone Hard Resetleme Nasıl Yapılır?

iPhone cihazlarda resetleme işlemi için üç ana madde vardır. Bu maddeler:

1- Güç düğmesi
2- Ana menü düğmesi (Ses kısma / ses kısma ve açma düğmeleri)
3- Telefonun açılması

Hard reset işlemi iPhone modeline göre değişkenlik gösterebilmektedir. Telefonu yeniden başlatmak için kullanılan güç düğmesi iPhone 5 serisine kadar cihazın üst kısmında olurken bu süreç ilerleyen zamanlarda değişen modeller ile sağa taşınmıştır. Buraya kadar olan cihazlarda hard resetleme işlemi güç düğmesi ile ana menü düğmesine aynı anda basılarak gerçekleştirilir. İşlem sonrasında belli bir süre beklenerek cihazın açılması sağlanır ve resetleme işlemi tamamlanmış olur.

  • On / Off butonuna basılır. (Iphone 6 öncesi modeller içindir)
  • On / Off butonuna basılı tutarken, ana ekran tuşuna basılır.
  • Bu tuşlara ekran kapanana ve tekrar görüntü gelene kadar basılı tutulur.

iPhone 6 Hard Resetleme Nasıl Yapılır?

Apple cihazlarında hard reset yöntemi değişen modellerden dolayı farklılık göstermektedir. Resetleme işlemi yapılırken cihazın modeline göre aşamalar takip edilmeli ve sonuçlar gözlemlenmelidir. iPhone hard reset 6 için belli aşamalar vardır.

  • iPhone 6 ve sonrası modellerde sağ tarafta bulunan cihazın açma - kapama (on / off) tuşuna basılı tutulur.
  • Açma-kapama (On / Off) butonu ile ana ekran tuşuna aynı anda basılı tutulur.
  • Bu tuşlara ekran kapanana kadar ve tekrar görüntü gelene kadar basılı tutmaya devam edilir.

Tüm bu aşamalar tamamlandıktan sonra iPhone 6 hard resetleme işlemi tamamlanır.

iPhone 7 Hard Resetleme Nasıl Yapılır?

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modelleri için hard reset işlemleri diğer modellerden biraz farklıdır. iPhone 7 ve 7 Plus modelleri için şu aşamalar uygulanabilir:

1-Sağ taraftaki açma - kapama düğmesine basılır ve basılı tutulur.
2- Açma - kapama düğmesini basılı tutmaya devam ederken, cihazın sol tarafındaki ses kısma düğmesine basılır ve basılı tutulur.
3- Ekran kapatılırken her iki düğmeyi basılı tutulur. Ekran tekrar açılana kadar basılı tutmaya devam edilir.
Sahip olduğunuz cihaz iPhone 7 ya da iPhone 7 plus ise bu cihazın kilitlenme durumunda güç tuşu ile ses kısma tuşuna aynı anda basarak 5 saniye kadar bekletilir. Bu bekleme süresi bittiğinde iPhone 7 hard reset işlemi tamamlanmış olacaktır. Resetleme işlemi bittikten hemen sonra cihazınız tekrar açılacaktır; ancak ilk açıldığında önce farklı bir ekran görünümü karşınıza çıkabilir. Ardından eski haline dönecektir. iPhone hard reset işlemi telefondaki fotoğrafları, videoları veya içerikleri silmez. Yazılımı yeniden başlatmaya çalışan bu yöntem, yazı, video ve fotoğraf düzenlerken hard reset atılır ve ekran kilitlenirse son yapılan işlemler iptal olabilir.

iPhone X hard Reset Nasıl Yapılır?

Modele göre farklılık gösteren iPhone X cihazı aşağıdaki aşamalar takip edilerek iPhone X hard reset işlemi tamamlanır.

  • Ses açma tuşuna basılır. Ses açma düğmesine hızlıca basılır ve bırakılır.
  • Ses kısma tuşuna basılır. Ses kısma düğmesine hızlıca basılır ve bırakılır.
  • Yan taraftaki düğmeye basılır ve basılı tutulur. Apple logosunu görene kadar yan düğmeye basılı tutulur. (uyku / uyandırma)

Karşılaşılan sorunların bir veya birden fazla sebebi olabilir. Bu sorunlar her zaman hard reset yöntemi ile çözülemeyip teknik bir ayarlama ve destek gerektirebilir. Apple cihazları üzerinde meydana gelen teknik arızaların çözümü yazılımsal olarak düzelebilmekte; ancak bu şekilde düzelmeyen cihazlar için teknik servis desteğine yani Apple servisine başvurmak gerekmektedir. Bozulmuş olan bir cihaz için profesyonel yardım alınmış olsa bile cihazın kurtarılması söz konusu olamaz. Garanti süreci içerisinde gerekli işlemlerin yapılması teknik servis kapsamındadır.

Iphone Soft Reset Nedir?

Iphone soft reset işlemi adından da anlaşıldığı gibi cihazın manuel olarak resetlenmesine denmektedir. Manuel olarak resetlenen cihaz farklı cihazlar ile çeşitlilik göstererek işlem yapılmasını sağlar. Iphone soft reset işlemi yapıldıktan sonra cihazınızda bulunan hiçbir veri silinmez ya da kaybolmaz. Bu sayede istenilen işlem rahatlıkla cihaz üzerinde uygulanabilir. Tüm bu işlemler sonucu cihazınız yine aynı şekilde kapanıyor ya da kilitleniyorsa cihazda bulunan tüm bilgileri farklı bir cihaza aktarabilir ve cihaz içinde bulunan tüm verileri kurtarabilirsiniz.

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