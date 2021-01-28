iPhone ile gelen başarı: 2020'nin son çeyreğinde en çok satan akıllı telefon markası Apple oldu!

Apple iPhone modelleri ile Android tarafındaki rakipleriyle kıyasıya bir yarış içerisinde. Bu rekabeti hissetmemek ise mümkün değil. Üstelik 2020 yılında bu rekabet çok can alıcı bir noktaydı. Pandemiye rağmen yıl içerisinde Apple, iPhone 12 ailesini; Huawei, Mate 40 ailesini; Samsung; Galaxy Note 20 ailesini; Xiaomi ise Mi 11'i görücüye çıkardı. Peki bu modellerin satış performansı markalara nasıl yansıdı? Yayınlanan son bir rapora göre ise bu durum Apple'a, firmanın yüzünü güldürecek kadar iyi yansıdı.

APPLE İPHONE'LARLA KÜRESEL PAZAR PAYINI ARTIRDI

International Data Corporation (IDC) 2020 yılının son çeyreğinde en çok sevkiyat gerçekleştiren akıllı telefon markalarını açıkladı. Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker'ın verileriyle oluşturulan rapora göre, 2020 yılının son çeyreğinde toplam 385.9 milyon akıllı telefon sevk edildi ve 2019'a kıyasla yüzde 4.3'lük artış yaşandı. Bu akıllı telefonların 90.1 milyonu Apple'ın iPhone modellerinden oluştu. Böylelikle Apple'ın aynı dönemdeki küresel akıllı telefon pazarındaki payı yüzde 23.4'e çıktı ve zirveye oturdu. Apple'ı ise Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung takip etti. Samsung, 73.9 milyon akıllı telefonun sevkiyatını gerçekleştirerek 2019'a göre yüzde 6.2'lik artış yaşadı ve küresel pazarın yüzde 19.1'ine hakim olmayı başardı.