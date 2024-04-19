iPhone kamera sesi kapatma: iPhone'da kamera sesi nasıl kapatılır?

iPhone mobil cihazları iOS adı verilen bir işletim sistemine sahiptir. App Store isimli uygulama marketi aracılığıyla iPhone'lara uygulama indirilebilmektedir. Ana ekranı, kullanıcı arayüzü, deklanşör sesi gibi birçok özelliği ve sistemsel ayarları vardır. Bu ayarlardan biri de kamera sesini kapatmak (deklanşör sesini kapatmak) da bu ayarlardan biridir.

iPhone'da deklanşör sesini kapatma

Piyasaya sürülmüş toplamda ondan fazla modeli olan iPhone'da deklanşör sesi olarak bilinen kamera sesi bazı kullanıcıları rahatsız edebilir ya da bu ses oldukça yüksek olabilir. Bu durumda 'iPhone kamera sesi kapatma işlemi nasıl yapılır?' sorusunun yanıtı merak edilir.

iPhone deklanşör sesi alçaltılıp yükseltilerek ayarlanabilir. Ayrıca farklı seviyelerde ayarlanabilen iPhone kamera sesi kapatmak istendiğinde de tamamen kapatılabilir. iPhone'da deklanşör ses yüksekliğini ayarlamak ve 'iPhone kamera sesi nasıl kapatılır?' sorusuna yanıt olarak uygulanabilecek bazı yöntemler vardır:

iPhone'da kamera sesi nasıl kapatılır?

iPhone kamera sesi kapatma işlemi için gerekli olan iPhone'un yanında bulunan ve sessize alma tuşu olarak da bilinen Sesli/Sessiz anahtarıdır. Bu anahtarı kullanıp iPhone'u sessiz moda geçirerek deklanşör sesi kapatılabilir. Bunun için izlenmesi gereken adımlar şöyledir:

iPhone'un yanında bulunan Sesli/Sessiz anahtarı turuncu rengi gösterecek şekilde kaydırılır.

Bu, 'iPhone fotoğraf çekme sesi nasıl kapatılır?' sorusunun yanıtıdır.

Not: Bazı ülkelerde ve bölgelerde deklanşör sesini kapatamazsınız.

Bununla birlikte Apple'ın 2023 yılında piyasaya sürdüğü iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinde Sesli/Sessiz anahtarı yer almamaktadır. Apple, Sesli/Sessiz anahtarı yerine bu cihazlara bir Eylem düğmesi yerleştirmiştir.

Ancak bu cihazlarda birçok işlemi yerine getirmeyi sağlayan Eylem düğmesi, Sessiz modu açmak veya kapatmak için de kullanılabilmektedir. Bu cihazlarda da iPhone kamera sesi kapatma işlemi Eylem düğmesinden Sesli/Sessiz anahtarı kullanılarak yerine getirilir.

Sessiz modu kapatmak için ise anahtar tekrar kaydırılır ve sessiz mod kapatılır. Böylece kamera sesi olarak bilinen iPhone deklanşör sesi tekrar açılır.

Fakat bu noktada tekrar bazı ülkelerde ve bölgelerde deklanşör sesinin kapatılamadığı hatırlatılmalıdır.

iPhone'da deklanşör ses yüksekliğini ayarlama

Bazı kişiler, iPhone deklanşör sesini kapatmak istemiyor ve sadece sesin seviyesinde değişiklik yapmak istiyor da olabilir. Bunun için cihaz üzerinden bazı adımlar takip edilmeli ve işlem yapılmalıdır. Bu adımlar şunlardır:

Menüde yer alan kamera açılır.

Fotoğraf modu seçilir.

Menüden Denetim Merkezi açılır.

Burada görülen hoparlör / ses seviyesi simgesi farklı yönlere sürüklenerek ses seviyesi ayarlanır ya da tercihe göre tamamen kapatılır.

Not: Cihazın Live Photo modu açık olduğu sürece deklanşör sesi duyulmaz. Ancak bu durum farklı ülkelere ya da farklı bölgelere göre değişiklik gösterebilmektedir.





