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iPhone kullananlar dikkat!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.09.2018 14:35 | Son Güncelleme

Ortaya çıkan bir kod, Safari WebKit'i bozarak Safari kullanan birçok iPhone modelini tamamıyla çökertiyor.

iPhone kullananlar dikkat!

iOS zaman zaman yazılımsal sorunlar ile karşılaşabiliyor. Şimdi ise ortaya çıkan yeni bir kod ile iPhone modelinize elveda diyebilirsiniz.

Daha öncesinde de ortaya çıkan açıklar sonucunda birçok iPhone modeli çökmüş ve kullanıcıların sinir krizi geçirmesine sebebiyet vermişti. Şimdi ise 15 satırlık kod sayesinde cihazınızı kilitleyen ve ardından yeniden başlatılmasını gerektiren yeni yöntem, iOS sisteminin çökmesine hatta bir daha açılmamasına sebebiyet veriyor.

Araştırmacısı Sabri Haddouche tarafından ortaya atılan bu yöntem, Safari WebKit'i bozarak Safari kullanan birçok cihazı tamamıyla çökertiyor.
iPhone kullananlar dikkat!

iPhone, iPad, Apple Watch ve hatta Mac cihazlarda bile işe yarayan bu 15 satırlık kod, iOS 7 ve üzeri tüm cihazları etkileme özelliğine sahip.

iOS 12 beta sürümünde sorun yaratmayan bu kötü kod, muhtemel bugün itibariyle kullanıcılara dağıtılacak olan iOS 12 ile tamamen ortadan kaldırılmış olacak.

Cihazınızdan kişisel bilgilerinizi çalma veya farklı bir zarar verme gibi bir amacı olmayan bu kodlar, Safari'nin CSS kodlarını çözümlerken döngüye girmesine sebep oluyor. Bu durumda da cihazınız yeniden başlatılmak zorunda kalıyor veya tamamıyla çöküyor.

Kaynak: Teknolojioku

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iPhone safari webkit

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