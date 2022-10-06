HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. iPhone kullanıcıları buraya! Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden

iPhone kullanıcıları buraya! Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden

06.10.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde satışa sunulan Apple Watch Series 8, kısa sürede tüm dikkatleri üzerine çekti. Özellikleri ve fiyatı oldukça merak edilen Apple Watch Series 8'i daha yakından tanımak isterseniz doğru yerdesiniz. İşte teknoloji harikası bu akıllı saatin gelişmiş özellikleri ve tercih etmek için 8 neden...

iPhone kullanıcıları buraya! Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden

Akıllı telefon ve akıllı saat denildiğinde akla ilk gelen markalardan Apple, geçtiğimiz günlerde Apple Watch Series 8'i ve yeni Apple Watch SE'yi tanıttı. Ardından Türkiye'de de satışa sunulan bu yeni akıllı saatler kısa sürede büyük ilgi gördü. Biz de sizin için yeni Apple Watch Series 8 özelliklerini araştırdık ve tercih etmek için geçerli 8 nedeni sıraladık. İşte detaylar!

Apple Watch Series 8

Adsız tasarım - 2022-10-06T154347.870

Apple Watch Series 8; bilekten sıcaklık algılama, düşük güç modu, watchOS 9 işletim sistemi, gelişmiş sağlık sensörleri, darbelere, suya ve toza dayanıklı yapısıyla öne çıkıyor. Apple'ın iPhone 14 serisi akıllı telefonlarında da kullandığı Trafik Kazası Algılama özelliği, Apple Watch Series 8'de de bulunuyor. Birçok yeni özelliğiyle kullanıcıların beğenisinine sunulan ve sınıfının en iyisi olarak kabul edilen Apple Watch Series 8 kullanıcılarından da tam not alıyor.

Ürünleri İncele

İşte Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

  • Apple Watch serisinin en yeni üyesi Apple Watch Series 8, bilekten sıcaklık algılama sensörü sayesinde her beş saniyede bir vücut sıcaklığını kontrol edebiliyor. En küçük sıcaklık değişimlerini bile algılayabilen akıllı saat, ateşli bir hastalık geçirdiğinizde bunu tespit edip bildiriyor. Apple Watch Series 8, ayrıca regl takibi ve kan şekeri ölçüm sensörüne de sahip.

  • Sağlamlığıyla da öne çıkan akıllı saat; kalın ön kristali, sağlam geometrisi ve düz yüzeyiyle darbelere karşı son derece dayanıklı. Ayrıca tozdan ve sudan da etkilenmiyor.

  • Düşük Güç Modu, akıllı saatinizin pil ömrünü uzatarak iPhone ile birlikte olduğunda 36 saat aralıksız kullanım imkanı sunuyor.

  • Gelişmiş sağlık sensörleri sayesinde sağlığınız hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlayan cihaz, genel zindelik durumu hakkında da anlık bilgi veriyor. Uyku uygulaması sayesinde, uykuda geçirdiğiniz süreyi takip etmenizi sağlıyor. REM, yüzeysel ya da derin uyku evrelerinde ne kadar süreyle kaldığınızı gösteriyor.

  • EKG uygulamasına sahip akıllı saat, kalbinizde meydana gelen elektriksel faaliyetin kaydedilmesini ve derivasyonlu bir elektrokardiyografininkine benzer EKG sonuçları almanızı sağlıyor.

  • Olağanüstü gelişmiş sensörleri kanınızdaki oksijen düzeyini ölçmenize olanak tanıyor. Hatta isterseniz arka planda gece gündüz ölçüm yapabiliyor.

  • Apple Watch Series 8, ciddi bir araba kazası geçirmeniz durumunda bunu algılayabiliyor. Bir kaza algılandığında Trafik Kazası Algılama özelliği sizi otomatik olarak acil servise bağlıyor, sevk personeline konumunuzu veriyor ve acil durum kişilerinize bildirim gönderiyor.

  • Gelişmiş antrenman uygulamasına sahip olan cihaz; yürüdüğünüzde, yüzdüğünüzde, kürek çektiğinizde, koştuğunuzda kalp atışı, adım, kalori gibi kişiselleştirilmiş verilerinizi tek bakışta görmenizi sağlıyor.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
11 yıl önce bugün: Apple'ın efsanevi CEO'su Steve Jobs vefat etti11 yıl önce bugün: Apple'ın efsanevi CEO'su Steve Jobs vefat etti
Rakamları sıralayıp isyan etti! "Pardon böldüm, başörtüsü diyordunuz"Rakamları sıralayıp isyan etti! "Pardon böldüm, başörtüsü diyordunuz"
9 yaşındaki Muhammed leblebi yer gibi sarımsak yiyor!9 yaşındaki Muhammed leblebi yer gibi sarımsak yiyor!
Anahtar Kelimeler:
Apple Watch apple watch fiyat apple watch se
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Onlar hazırlasın, zamanınız size kalsın! Mutfağınıza pratiklik getirecek birbirinden kaliteli ürünler

Onlar hazırlasın, zamanınız size kalsın! Mutfağınıza pratiklik getirecek birbirinden kaliteli ürünler

Sadelikten hoşlananlar için minimalist tasarımıyla öne çıkan saat modelleri

Sadelikten hoşlananlar için minimalist tasarımıyla öne çıkan saat modelleri

En kaliteli ve uzun ömürlü hava temizleyicilerle evinizin havasını tazeleyin!

En kaliteli ve uzun ömürlü hava temizleyicilerle evinizin havasını tazeleyin!

Bir diş fırçasından daha fazlası! Dişlerinize sağlık ve beyazlık getirecek en iyi elektrikli diş fırçaları

Bir diş fırçasından daha fazlası! Dişlerinize sağlık ve beyazlık getirecek en iyi elektrikli diş fırçaları

Ayağınızdan çıkarmak istemeyeceksiniz! İşte sezonun en trend ve kullanışlı çizmeleri

Ayağınızdan çıkarmak istemeyeceksiniz! İşte sezonun en trend ve kullanışlı çizmeleri

Her cilt tipinin ihtiyacına en uygun ürünlerle tanışın, ışıl ışıl bir cilde sahip olun

Her cilt tipinin ihtiyacına en uygun ürünlerle tanışın, ışıl ışıl bir cilde sahip olun

Tümünü Gör
Her cilt tipinin ihtiyacına en uygun ürünlerle tanışın, ışıl ışıl bir cilde sahip olun

Her cilt tipinin ihtiyacına en uygun ürünlerle tanışın, ışıl ışıl bir cilde sahip olun

Bu sonbahar stilinize İtalyan esintisi katmaya ne dersiniz?

Bu sonbahar stilinize İtalyan esintisi katmaya ne dersiniz?

İçimizi ısıtacak sıcacık kazaklara gardırobumuzda yer verme vakti geldi!

İçimizi ısıtacak sıcacık kazaklara gardırobumuzda yer verme vakti geldi!

Rahatınıza düşkünseniz tarzınıza çok uyacak bu kapüşonlu ceketlere mutlaka göz atın

Rahatınıza düşkünseniz tarzınıza çok uyacak bu kapüşonlu ceketlere mutlaka göz atın

Kaliteli, uzun ömürlü çamaşır makinesi arayanlar için en iyi Arçelik çamaşır makineleri

Kaliteli, uzun ömürlü çamaşır makinesi arayanlar için en iyi Arçelik çamaşır makineleri

Sonbaharı daha konforlu ve keyifli geçirmenizi sağlayacak ürünleri keşfedin

Sonbaharı daha konforlu ve keyifli geçirmenizi sağlayacak ürünleri keşfedin

Tümünü Gör
Sonbaharı daha konforlu ve keyifli geçirmenizi sağlayacak ürünleri keşfedin

Sonbaharı daha konforlu ve keyifli geçirmenizi sağlayacak ürünleri keşfedin

Suya, kire, darbeye karşı bilgisayarınızı her zaman güvende tutacak su geçirmez çantalar

Suya, kire, darbeye karşı bilgisayarınızı her zaman güvende tutacak su geçirmez çantalar

Düzen âşıkları buraya! Yaşam alanınıza düzen getirecek çok seveceğiniz ürünler

Düzen âşıkları buraya! Yaşam alanınıza düzen getirecek çok seveceğiniz ürünler

Oyunlarınızı en iyi performansta oynamanızı sağlayacak ekran kartları

Oyunlarınızı en iyi performansta oynamanızı sağlayacak ekran kartları

Bilgisayarınıza uygun bir SSD modellerini keşfedin, disk boyutu problemlerinden kurtulun

Bilgisayarınıza uygun bir SSD modellerini keşfedin, disk boyutu problemlerinden kurtulun

Hem konsol hem bilgisayarda kullanabileceğiniz en iyi kablosuz gamepad çeşitleri

Hem konsol hem bilgisayarda kullanabileceğiniz en iyi kablosuz gamepad çeşitleri

Tümünü Gör

Benzer En Yeniler İçerikleri

Onlar hazırlasın, zamanınız size kalsın! Mutfağınıza pratiklik getirecek birbirinden kaliteli ürünler

Onlar hazırlasın, zamanınız size kalsın! Mutfağınıza pratiklik getirecek birbirinden kaliteli ürünler

Sadelikten hoşlananlar için minimalist tasarımıyla öne çıkan saat modelleri

Sadelikten hoşlananlar için minimalist tasarımıyla öne çıkan saat modelleri

En kaliteli ve uzun ömürlü hava temizleyicilerle evinizin havasını tazeleyin!

En kaliteli ve uzun ömürlü hava temizleyicilerle evinizin havasını tazeleyin!

Bir diş fırçasından daha fazlası! Dişlerinize sağlık ve beyazlık getirecek en iyi elektrikli diş fırçaları

Bir diş fırçasından daha fazlası! Dişlerinize sağlık ve beyazlık getirecek en iyi elektrikli diş fırçaları

Ayağınızdan çıkarmak istemeyeceksiniz! İşte sezonun en trend ve kullanışlı çizmeleri

Ayağınızdan çıkarmak istemeyeceksiniz! İşte sezonun en trend ve kullanışlı çizmeleri

Her cilt tipinin ihtiyacına en uygun ürünlerle tanışın, ışıl ışıl bir cilde sahip olun

Her cilt tipinin ihtiyacına en uygun ürünlerle tanışın, ışıl ışıl bir cilde sahip olun

Tümünü Gör

Diğer Haberler

11 yıl önce bugün: Apple'ın efsanevi CEO'su Steve Jobs vefat etti

11 yıl önce bugün: Apple'ın efsanevi CEO'su Steve Jobs vefat etti

'iPhone'larda çöken Instagram' sosyal medyada olay oldu! Uygulamaya giremez, hikaye paylaşamaz oldular

Sosyal medyada olay oldu! Instagram'a giremez oldular

Türkiye'nin başına 'metaverse' kuşu kondu! Ekonomiye 37,5 milyar dolar katkı sağlayabilir

Türkiye'nin başına 'metaverse' kuşu kondu! Ekonomiye 37,5 milyar dolar katabilir

Cep telefonu ile ayda ortalama 560 dakika konuştuk, Avrupa'da lideriz!

Ortalama 560 dakikayla Avrupa'da lideriz!

Dünyanın en beyaz boyası 'yok artık' dedirtti! O kadar iyi ki klimayı açtırmayacak

'Yok artık' dedirtti! Klima açtırmayacak

Diş sağlığına önem verenlerin tercihi en iyi elektrikli diş fırçası modelleri

Bir diş fırçasından daha fazlası! Dişlerinize sağlık ve beyazlık getirecek en iyi elektrikli diş fırçaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.