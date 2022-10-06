iPhone kullanıcıları buraya! Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden

Akıllı telefon ve akıllı saat denildiğinde akla ilk gelen markalardan Apple, geçtiğimiz günlerde Apple Watch Series 8'i ve yeni Apple Watch SE'yi tanıttı. Ardından Türkiye'de de satışa sunulan bu yeni akıllı saatler kısa sürede büyük ilgi gördü. Biz de sizin için yeni Apple Watch Series 8 özelliklerini araştırdık ve tercih etmek için geçerli 8 nedeni sıraladık. İşte detaylar!

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 8; bilekten sıcaklık algılama, düşük güç modu, watchOS 9 işletim sistemi, gelişmiş sağlık sensörleri, darbelere, suya ve toza dayanıklı yapısıyla öne çıkıyor. Apple'ın iPhone 14 serisi akıllı telefonlarında da kullandığı Trafik Kazası Algılama özelliği, Apple Watch Series 8'de de bulunuyor. Birçok yeni özelliğiyle kullanıcıların beğenisinine sunulan ve sınıfının en iyisi olarak kabul edilen Apple Watch Series 8 kullanıcılarından da tam not alıyor.

İşte Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch serisinin en yeni üyesi Apple Watch Series 8, bilekten sıcaklık algılama sensörü sayesinde her beş saniyede bir vücut sıcaklığını kontrol edebiliyor. En küçük sıcaklık değişimlerini bile algılayabilen akıllı saat, ateşli bir hastalık geçirdiğinizde bunu tespit edip bildiriyor. Apple Watch Series 8, ayrıca regl takibi ve kan şekeri ölçüm sensörüne de sahip.

Sağlamlığıyla da öne çıkan akıllı saat; kalın ön kristali, sağlam geometrisi ve düz yüzeyiyle darbelere karşı son derece dayanıklı. Ayrıca tozdan ve sudan da etkilenmiyor.

Düşük Güç Modu, akıllı saatinizin pil ömrünü uzatarak iPhone ile birlikte olduğunda 36 saat aralıksız kullanım imkanı sunuyor.

Gelişmiş sağlık sensörleri sayesinde sağlığınız hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlayan cihaz, genel zindelik durumu hakkında da anlık bilgi veriyor. Uyku uygulaması sayesinde, uykuda geçirdiğiniz süreyi takip etmenizi sağlıyor. REM, yüzeysel ya da derin uyku evrelerinde ne kadar süreyle kaldığınızı gösteriyor.

EKG uygulamasına sahip akıllı saat, kalbinizde meydana gelen elektriksel faaliyetin kaydedilmesini ve derivasyonlu bir elektrokardiyografininkine benzer EKG sonuçları almanızı sağlıyor.

Olağanüstü gelişmiş sensörleri kanınızdaki oksijen düzeyini ölçmenize olanak tanıyor. Hatta isterseniz arka planda gece gündüz ölçüm yapabiliyor.

Apple Watch Series 8, ciddi bir araba kazası geçirmeniz durumunda bunu algılayabiliyor. Bir kaza algılandığında Trafik Kazası Algılama özelliği sizi otomatik olarak acil servise bağlıyor, sevk personeline konumunuzu veriyor ve acil durum kişilerinize bildirim gönderiyor.

Gelişmiş antrenman uygulamasına sahip olan cihaz; yürüdüğünüzde, yüzdüğünüzde, kürek çektiğinizde, koştuğunuzda kalp atışı, adım, kalori gibi kişiselleştirilmiş verilerinizi tek bakışta görmenizi sağlıyor.



