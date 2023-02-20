iPhone kullanıcıları dikkat! Apple'ın engelleyeceği iddia edildi... Artık ücretsiz olarak yapamayabilirsiniz

Apple ve iOS güncellemeleri hakkında dikkat çeken bir iddia gündemde. Bildiğiniz üzere sadece geliştiriciler değil, diğer kullanıcılar da bazı siteler tarafından sunulan iOS geliştirici profillerini indirip kolaylıkla ve ücretsiz olarak iOS'un geliştirici beta sürümlerini yükleyebiliyordu. Ancak iddialara göre Apple, Geliştirici Programı'na kaydolmayan iPhone kullanıcılarının iOS 17 geliştirici beta (Developer Beta) sürümünü ücretsiz almalarını engellemek için harekete geçti.

APPLE'DAN "BETA GÜNCELLEMELERİ" MENÜSÜ

MacRumors'un haberine göre, Apple, iOS 16.4 beta sürümünden başlayarak "Yazılım Güncelleme" bölümüne "Beta Güncellemeleri" menüsü ekledi. Bu menü, Apple’ın geliştirici programı üyelerinin Apple Developer sitesinden yapılandırma profili yüklemelerine gerek kalmadan doğrudan iPhone’da iOS geliştirici betalarını etkinleştirmelerine olanak tanıyor.

Söz konusu menü, kullanıcı, Apple'ın Geliştirici Programı'na kaydolmak için kullandığı Apple Kimliği (Apple ID) ile oturum açtıysa görünüyor. Apple, gelecekteki iOS sürümlerinde bu menünün geliştirici betalarını etkinleştirmenin tek yolu olacağını söylüyor.

ÇARPICI İDDİA: "GELİŞTİRİCİ BETA SÜRÜMÜNÜ ÜCRETSİZ OLARAK YÜKLEMELERİNİ ENGELLEYECEK"

Habere göre bu değişiklik, Apple'ın Geliştirici Programı'na yıllık 99 dolar ödeyerek kaydolmamış iPhone kullanıcılarının, iOS 17'nin geliştirici beta sürümünü ücretsiz olarak yüklemelerini engelleyecek.

Daha önce de söylediğimiz gibi, şimdiye kadar herkes, bazı internet sitelerinden profilleri indirerek iOS geliştirici betalarını kolayca ücretsiz olarak yükleyebiliyordu.

Apple'ın Geliştirici Programı için yılda 99 dolar ödemek istemeyen iPhone kullanıcıları, muhtemelen temmuz ayında piyasaya sürülecek olan iOS 17'nin genel beta sürümünü beklemek zorunda kalacak. Ayrıca kullanıcılar, Apple'ın halka açık Beta Yazılım Programı'na ücretsiz olarak kaydolabilir.

Haberde, kullanıcılar yine de bir IPSW dosyası kullanarak iOS 17 geliştirici beta sürümünü ücretsiz olarak yükleyebileceği, ancak bunun bir seçenek olup olmayacağının henüz belli olmadığı belirtildi.

