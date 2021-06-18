iPhone kullanıcılarına müjde, Pokemon Unite geliyor!

Pokemon severlerin merakla beklediği ve serinin ilk stratejik savaş oyunu olacak olan Pokemon Unite, Temmuz ayında Nintendo Switch oyun konsolu için çıkacak. Konsoldan cep telefonlarına geçişi ile ilgili de bir müjde açıklandı.

POKEMON UNITE iPHONE’A NE ZAMAN GELECEK?

Cep telefonlarında Pokemon Go oyunu büyük popülerlik kazanan Pokemon serisinin yeni mobil oyunu Pokemon Unite Eylül ayında iPhone kullanıcıları ile buluşacak. Bilindiği gibi Pokemon Go yüksek kapasiteli bir pil ve güçlü bir cihaz gerektiren bir oyun. Pokemon Unite'ın da cihaz olarak talepkar bir oyun olması bekleniyor. Oyunu güçlü bir cihazda oynamak isteyenler iPhone 11 ve iPhone 12 gibi son model Apple cihazlarına göz atabilir.

POKEMON UNITE NASIL BİR OYUN?

Strateji ve rekabet severlerin beğenisini kazanmasını beklenen Pokemon Unite oyununda 5’er pokemondan oluşan iki takım karşı karşıya gelecek ve bir turda en yükse puanı elde etmeye çalışacak. Oyunda 19 Pokemon arasından seçim yapılabilecek ve 5 farklı savaş sınıfı tercih edilecek.

PLATFORMLAR ARASI OYUN KEYFİ

Nintendo oyunun cros-pltform yani platformlar arası oynanış desteğinin olacağını açıkladı. Yani Nintendo Switch oyuncuları ile iPhone oyuncuları birbirlerine karşı oynayabilecekler.

