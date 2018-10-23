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iPhone kullanıcılarına müjdeli haber! iOS 12.1 beta 5 sürümü yayında

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.10.2018 15:03 | Son Güncelleme

Milyonlarca iPhone kullanıcısına bugün müjdeli haber geldi. iOS 12.1 beta 5 sürümü sessiz sedasız yayınlandı. Kayıtlı geliştiriciler, yeni betayı Apple Developer Center'dan ya da OTA yoluyla indirebilecekler. Peki yeni neler var?

iPhone kullanıcılarına müjdeli haber! iOS 12.1 beta 5 sürümü yayında

iOS 12.1 güncellemesi, Portre Modu'na gerçek zamanlı alan derinliği özelliğini getiriyor. Böylece daha önceden fotoğrafı çektikten sonra gerçekleştirdiğiniz işlemi, fotoğrafı çekerken de uygulayabiliyorsunuz. Fotoğraf çekerken ekranın üst tarafındaki "F" simgesine basarsanız, alan derinliğini kontrol edebiliyorsunuz.

Bu iPhone Xs ve Xs Max özelliklerinin yanı sıra iOS 12.1, iOS 12'nin betaları sırasında kaldırılan Grup FaceTime özelliğini de geri getiriyor. Grup FaceTime, iPhone ve Mac kullanıcılarının -yeni kamera efektleri özellikleri dahil olmak üzere- tek seferde 32 katılımcıya kadar görüntülü ve sesli sohbetler yapmasına izin veriyor.

Güncelleme ayrıca iPhone ve iPad'lere 70'ten fazla yeni emoji getiriyor. Bunlar arasında kızıl saçlı, gri saçlı, kıvırcık saçlı, soğuk yüzlü, mango, kanguru, tavus kuşu ve daha birçok emoji var.

Hata düzeltmelerine geldiğimizde ise güncelleme; iOS 12'nin sahip olduğu, iPhone Xs ve Xs Max'te ekran kapalıyken şarj etmeye çalıştığınızda bazen cihazın bunu algılamamasına neden olan bir problemi düzeltiyor. Ayrıca cihazların 5GHz ağlar yerine 2.4GHz'lık ağları tercih etmesine; bu yüzden daha düşük WiFi hızlarına ulaşılmasına sebebiyet veren başka bir sorun da bu güncelleme ile birlikte çözülmüş durumda. (DHA)

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Apple iPhone iOS 12.1 beta 5 teknoloji

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