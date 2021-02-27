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iPhone kullanıcılarına özel reklam kampanyası başlattı

27.02.2021 15:09 | Son Güncelleme:
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iPhone kullanıcılarına özel reklam kampanyası başlattı

Geçen yılın sonlarında Apple, tüm uygulama geliştiricilerinden, kullanıcı verilerini zorla toplamak için yeni gizlilik odaklı değişikliklerini tanıtmıştı. Facebook bu durumdan memnun kalmamıştı ve memnuniyetsizliği bugüne kadar devam ettirdi.

Facebook, Apple’ı rekabete aykırı davranışlarla suçlamak için bir dava hazırlamanın yanı sıra, küçük işletmelere zor zamanlarda yardımcı olmaya odaklanan yeni bir reklam kampanyası başlatıyor. Şirket perşembe günü “İyi fikirler bulunmayı hak eder” sloganıyla bir video reklam yayınlandı.

iOS 14.5’ten önce herhangi bir uygulama (yalnızca Facebook veya Instagram değil), kullanıcılar uygulamanın veya hizmetin hüküm ve koşullarını kabul ettiği sürece kullanıcılarından veri toplayabilirdi. Apple, iPhone kullanıcılarının gizliliğini korumak istiyorsa bunun artık yeterli olmadığına karar verdi. Bu nedenle yeni güncellemeyle, kullanıcıya uygulamanın bu değerli verileri toplamasına izin verip vermeyeceklerini sormaya başladı.

Video reklama dönecek olursak, video için yorumlar kapalı. Beğenmeden çok beğenmeyen var. Videonun açıklaması ise şöyle; “Dünya iyi fikirlerle dolu. Artık kişiselleştirilmiş reklamlar sayesinde, küçük işletmeler kendi reklamlarını bulabilir.

İyi fikirler bulunmayı hak eder.” Videonun açıklamasındaki ifadeler, kişiselleştirilmiş reklamların yeni bir şey olduğunu gösteriyor gibi görünüyor. Facebook, bu güncellemeden önce kullanıcılarını zaten izliyordu. Yine de kampanya tamamen kötü niyetli değil. Facebook, Haziran 2021’e kadar Mağazalarda Checkout ile ürün satan işletmelerin ücretlerinden muaftı.

Ayrıca Ağustos ayına kadar ücretli çevrimiçi etkinlikler için ücret toplamıyordu. “Yakındaki İşletmeler” ekranlarında restoranları bulmanın bir yolunu ekliyor ve restoranların menülerini Facebook Sayfalarına eklemesini kolaylaştırıyor. Bu jestler işletmelere bazı reklam maliyetleri konusunda yardımcı olsa da, yine de aslında Facebook’un alt satırına yardımcı oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
facebook Apple
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