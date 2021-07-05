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iPhone kullanıcılarının canını sıkabilecek ikinci Wi-Fi hatası!

05.07.2021 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone'larda Wi-Fi özelliğini devre dışı bırakabilecek başka bir isimlendirme daha keşfedildi. Buna göre, iPhone "%secretclub%power" adını taşıyan bir Wi-Fi ağına bağlanırsa, Wi-Fi özelliği devre dışı kalıyor. Bu bir önceki "%p%s%s%s%s%n" hatasına oldukça benziyor.

iPhone kullanıcılarının canını sıkabilecek ikinci Wi-Fi hatası!

Bunda birkaç hafta önce ilk iPhone Wi-Fi hatası bulunmuş ve "%p%s%s%s%s%n" adına sahip bir ağın iPhone'un Wi-Fi özelliğini devre dışı bıraktığı keşfedilmişti. Üstelik Wi-Fi ağ adının yeniden değiştirilmesi veya iPhone'un açılıp kapanması gibi çözümlerin de sorunu çözmediği ifade edilmişti. Bundan birkaç yalnızca birkaç hafta sonra ise "%p%s%s%s%s%n" sorununa benzeyen bir sorun daha bulundu.

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iPHONE'DA BİR Wi-Fi SORUN DAHA

"%p%s%s%s%s%n" sorununu keşfeden güvenlik araştırmacısı Carl Schou'nun paylaştığına göre, bir iPhone "%secretclub%power" adlı bir Wi-Fi ağının kapsama alanına girerse, o zaman o iPhone artık Wi-Fi'yi veya Wi-Fi ile ilgili özelliklerini kullanamıyor. Bir nevi Wi-Fi özellikleri devre dışı kalıyor.

iPhone

ÖNCEKİ GİBİ DEĞİL

İşin ilginç yanı ise Schou, ağ ayarlarının sıfırlanmasına rağmen bu hatanın devam ettiğini bile söylüyor. Önceki hata ise ağ ayarlarının sıfırlanmasıyla giderilebiliyordu.

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İŞTE ÇÖZÜM

iPhone Wi-Fi sorununun şimdilik görünen tek geçici çözümü, iPhone'u fabrika ayarlarına sıfırlamak gibi görünüyor. Bu noktada, '%s', '%p' ve '%n' karakter dizilerini kullanan ve hataya neden olan ağ adlarının daha birçok çeşidinin olması muhtemel.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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