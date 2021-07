iPhone kullanıcılarının canını sıkabilecek ikinci Wi-Fi hatası!

Bunda birkaç hafta önce ilk iPhone Wi-Fi hatası bulunmuş ve "%p%s%s%s%s%n" adına sahip bir ağın iPhone'un Wi-Fi özelliğini devre dışı bıraktığı keşfedilmişti. Üstelik Wi-Fi ağ adının yeniden değiştirilmesi veya iPhone'un açılıp kapanması gibi çözümlerin de sorunu çözmediği ifade edilmişti. Bundan birkaç yalnızca birkaç hafta sonra ise "%p%s%s%s%s%n" sorununa benzeyen bir sorun daha bulundu.

"%p%s%s%s%s%n" sorununu keşfeden güvenlik araştırmacısı Carl Schou'nun paylaştığına göre, bir iPhone "%secretclub%power" adlı bir Wi-Fi ağının kapsama alanına girerse, o zaman o iPhone artık Wi-Fi'yi veya Wi-Fi ile ilgili özelliklerini kullanamıyor. Bir nevi Wi-Fi özellikleri devre dışı kalıyor.

İşin ilginç yanı ise Schou, ağ ayarlarının sıfırlanmasına rağmen bu hatanın devam ettiğini bile söylüyor. Önceki hata ise ağ ayarlarının sıfırlanmasıyla giderilebiliyordu.

Seriously, I still don’t have WiFi pic.twitter.com/AaF9IQBvCp