iPhone'lar için müjde! Uzun süredir bulunan o özellik değişiyor: Küçük gibi görünse de etkisi büyük olacak

Dünya çapında milyonlarca iPhone kullanıcısı var. Hepsi de Apple'ın iPhone deneyimlerini olumlu bir şekilde etkileyecek değişimler yapmasını bekliyor. Apple ise her yıl çıkarttığı yeni iPhone'larla ve yine her yıl tanıttığı yeni iOS sürümleriyle iPhone'lara farklı özellikler ekleyerek bu beklentiyi karşılamaya çalışıyor. Örneğin iPhone'ların dijital asistanı olarak bildiğimiz Siri böyle bir özellikti. Siri, iOS 5'ten itibaren iOS işletim sisteminin bir parçası oldu. iPhone 4S ile hayatımıza giren Siri, 2012 yılının Mayıs ayında iOS 5.1.1 ile 3.Nesil iPad'e, aynı yılın Ekim ayında ise 5.Nesil iPod Touch'a eklendi. Daha sonra iPhone'lardaki yerini sağlamlaştıran Siri, "Hey Siri" denildiğinde kullanıcısına cevap verebilecek hale getirildi. Ve şimdi, uzun bir süredir iPhone'larda bulunan Siri'nin değişeceği bildirildi.

APPLE SİRİ'Yİ GÜNCELLEMEYE HAZIR GİBİ!

Bunu bildiren kişi ise Bloomberg yazarı Mark Gurman oldu. Bildiğiniz üzere Apple'ın dijital sesli asistanı Siri'yi eller serbest bir şekilde çalıştırmak için "Hey Siri" komutuyla seslenmek gerekiyor. Gurman'a göre ise Apple, Hey Siri'siz bir Siri deneyimi üzerinde çalışıyor. Böylece Siri'nin tetiklenmesi için "Hey Siri" demeye gerek kalmayacak. Kullanıcının sadece "Siri" demesi ve bir komut vermesi yetecek. Bu küçük bir değişiklik gibi görünse de etkisi oldukça büyük olacak.

APPLE BU DEĞİŞİKLİK İÇİN TER DÖKECEK

Ancak böyle bir değişiklik yapmak teknik anlamda zor olacağa benziyor. Anlaşıldığı kadarıyla iki kelimeli bir tetikleyici cümle olan "Hey Siri" sistemin düzgün bir şekilde çalışma olasılığını artırıyor. Ancak bunun sadece tek bir kelimeye indirgenecek olması Apple'ın yapay zeka eğitimi ve mühendislik gibi alanlarda önemli çalışmalar yapmasını gerektirecek.

DEĞİŞİKLİK NE ZAMAN YAPILACAK?

Aktarılanlara göre bu değişiklik gelecek yıl veya 2024'te yapılabilir.

Öte yandan, Apple'ın Siri'yi üçüncü taraf hizmetlere ve uygulamalara daha fazla entegre etmeye çalıştığı söyleniyor.

