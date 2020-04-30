iPhone'lar koronavirüsten koruyacak! Peki nasıl?

Koronavirüse karşı teknoloji şirketleri de bir çözüm üretmek için kollarını sıvamış durumdalar. Bu şirketlere bir örnek vermek gerekirse ilk olarak Google ve Apple'ı örnek gösterebiliriz. Eskiden aralarında türlü anlaşmazlıklar dahi çıkan iki şirket, insanların koronavirüsten korunmalarını sağlayacak bir uygulama geliştirmek üzere tekrar bir araya geldi. Herkes uygulamanın nasıl olacağını, koronavirüs hastalarıyla olan teması nasıl keseceğini merak ediyordu. Buna dair bir detay, iOS 13.5 Beta'da ortada çıktı.
iOS 13.5 beta'da COVID-19 temas izleme özelliği adı altında bir özellik listelendi. Bu özellik sayesinde Bluetooth LE teknolojisiyle birlikte telefonlar birbirleriyle iletişim kuruyor. Telefon sahiplerinden birisi koronavirüse yakalandığında, kişinin telefonu da sahibinin koronavirüse yakalandığına dair sunucudan bilgi alıyor. Bu bilgiyi saklı tutan telefon, yakın temasa geçen her telefona ve dolayısıyla sahibine bir bilgilendirme mesajı yollayarak teması koruması gerektiği yönünde telkinde bulunuyor.
Apple ve Google yapımı uygulamanın mağazadan indirilebilir bir uygulama olması bekleniyordu ancak anlaşılan o ki uygulama işletim sistemlerine entegre edilecek. Bu sayede uygulamanın indirilmesi kullanıcıların inisiyatifine bırakılmayacak. Ancak kullanıcılar istedikleri takdirde COVID-19 temas bildirimleri kapatabilecek. Koronavirüs temas bildirimleri, sadece iPhone'larla da sınırlı kalmayacak.
Google Play Hizmetleri Beta sürümü de, iOS 13.5 Beta ile eş zamanlı olarak güncellenmiş durumda. Google Play Hizmetlerinin beta sürümünde de tıpkı iOS 13.5 beta'da olduğu gibi COVID-19 bildirimleri seçeneği bulunuyor. Bu da uygulamanın yeni iOS güncellemesi ve yeni Google Play Hizmetleri güncellemesi ile birlikte resmen başlayacağını gösteriyor.
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