iPhone'lar koronavirüsten koruyacak! Peki nasıl?

Koronavirüse karşı teknoloji şirketleri de bir çözüm üretmek için kollarını sıvamış durumdalar. Bu şirketlere bir örnek vermek gerekirse ilk olarak Google ve Apple'ı örnek gösterebiliriz. Eskiden aralarında türlü anlaşmazlıklar dahi çıkan iki şirket, insanların koronavirüsten korunmalarını sağlayacak bir uygulama geliştirmek üzere tekrar bir araya geldi. Herkes uygulamanın nasıl olacağını, koronavirüs hastalarıyla olan teması nasıl keseceğini merak ediyordu. Buna dair bir detay, iOS 13.5 Beta'da ortada çıktı.

KORONAVİRÜS UYGULAMASI iOS 13.4 BETA'DA GÖRÜLDÜ

iOS 13.5 beta'da COVID-19 temas izleme özelliği adı altında bir özellik listelendi. Bu özellik sayesinde Bluetooth LE teknolojisiyle birlikte telefonlar birbirleriyle iletişim kuruyor. Telefon sahiplerinden birisi koronavirüse yakalandığında, kişinin telefonu da sahibinin koronavirüse yakalandığına dair sunucudan bilgi alıyor. Bu bilgiyi saklı tutan telefon, yakın temasa geçen her telefona ve dolayısıyla sahibine bir bilgilendirme mesajı yollayarak teması koruması gerektiği yönünde telkinde bulunuyor.