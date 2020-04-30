HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. iPhone'lar koronavirüsten koruyacak! Peki nasıl?

iPhone'lar koronavirüsten koruyacak! Peki nasıl?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.04.2020 17:10 | Son Güncelleme

iPhone'lar koronavirüs hastalarıyla temas kurmamızı engelleyebilir. Bunun kanıtı iOS 13.5 Beta sürümünde ortaya çıktı. Genel kanı, bunun Google ve Apple yapımı uygulamanın bir sonucu olduğu yönünde.

iPhone'lar koronavirüsten koruyacak! Peki nasıl?

Koronavirüse karşı teknoloji şirketleri de bir çözüm üretmek için kollarını sıvamış durumdalar. Bu şirketlere bir örnek vermek gerekirse ilk olarak Google ve Apple'ı örnek gösterebiliriz. Eskiden aralarında türlü anlaşmazlıklar dahi çıkan iki şirket, insanların koronavirüsten korunmalarını sağlayacak bir uygulama geliştirmek üzere tekrar bir araya geldi. Herkes uygulamanın nasıl olacağını, koronavirüs hastalarıyla olan teması nasıl keseceğini merak ediyordu. Buna dair bir detay, iOS 13.5 Beta'da ortada çıktı.

KORONAVİRÜS UYGULAMASI iOS 13.4 BETA'DA GÖRÜLDÜ

iOS 13.5 beta'da COVID-19 temas izleme özelliği adı altında bir özellik listelendi. Bu özellik sayesinde Bluetooth LE teknolojisiyle birlikte telefonlar birbirleriyle iletişim kuruyor. Telefon sahiplerinden birisi koronavirüse yakalandığında, kişinin telefonu da sahibinin koronavirüse yakalandığına dair sunucudan bilgi alıyor. Bu bilgiyi saklı tutan telefon, yakın temasa geçen her telefona ve dolayısıyla sahibine bir bilgilendirme mesajı yollayarak teması koruması gerektiği yönünde telkinde bulunuyor.

İSTENİLDİĞİNDE KAPATILACAK

Apple ve Google yapımı uygulamanın mağazadan indirilebilir bir uygulama olması bekleniyordu ancak anlaşılan o ki uygulama işletim sistemlerine entegre edilecek. Bu sayede uygulamanın indirilmesi kullanıcıların inisiyatifine bırakılmayacak. Ancak kullanıcılar istedikleri takdirde COVID-19 temas bildirimleri kapatabilecek. Koronavirüs temas bildirimleri, sadece iPhone'larla da sınırlı kalmayacak.

ios 13.5 beta COVID-19

GOOGLE DA GÜNCELLEME YAYINLADI

Google Play Hizmetleri Beta sürümü de, iOS 13.5 Beta ile eş zamanlı olarak güncellenmiş durumda. Google Play Hizmetlerinin beta sürümünde de tıpkı iOS 13.5 beta'da olduğu gibi COVID-19 bildirimleri seçeneği bulunuyor. Bu da uygulamanın yeni iOS güncellemesi ve yeni Google Play Hizmetleri güncellemesi ile birlikte resmen başlayacağını gösteriyor.

İPHONE COVID-19 İZLEME BİLDİRİMLERİ NASIL KAPATILIR?

  • iPhone'unuzdan Ayarlar'a girin.
  • Ardından Gizlilik sekmesine giriş yapın.
  • Sağlık seçeneğine tıklayın.
  • Burada COVID-19 temas bildirimlerini göreceksiniz. Ona tıklayın.
  • Açılan sayfada anahtarı kapatarak bildirimleri kapatabilirsiniz.
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Doktor hem koronavirüsü yendi hem de hastasını kurtardıDoktor hem koronavirüsü yendi hem de hastasını kurtardı
Sony açıkladı! Mayıs ayında bu oyunlar ücretsizSony açıkladı! Mayıs ayında bu oyunlar ücretsiz
Koronavirüste dikkat edilmesi gereken 3 semptom daha tespit edildiKoronavirüste dikkat edilmesi gereken 3 semptom daha tespit edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay ifşa! 'Kocanız jigolo olarak mı kalıyor?'

Olay ifşa! 'Kocanız jigolo olarak mı kalıyor?'

Yardım talebine Bakanlık'tan jet yanıt

Yardım talebine Bakanlık'tan jet yanıt

9 günlük sokağa çıkma kısıtlaması mı uygulanacak?

9 günlük sokağa çıkma kısıtlaması mı uygulanacak?

Türkiye'nin koronavirüs salgını sonrası normalleşme takvimiyle ilgili hangi seçenekler konuşuluyor?

Türkiye'nin koronavirüs salgını sonrası normalleşme takvimiyle ilgili hangi seçenekler konuşuluyor?

65 yaş üstü ve 20 yaş altını ilgilendiren haber!

65 yaş üstü ve 20 yaş altını ilgilendiren haber!

Kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etti

Kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etti

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

iPhone'lar tek bir mesajla çöküyor! Peki sebebi ne?

iPhone'lar tek bir mesajla çöküyor! Peki sebebi ne?

Playstation 4

Playstation 4

Seveni çok! Artık Çocuk Bayramı'na kadar ücretsiz

Seveni çok! Artık Çocuk Bayramı'na kadar ücretsiz

GTA 6'dan ilk resmi bilgiler geldi; Ancak kötü bir haber var

GTA 6'dan ilk resmi bilgiler geldi; Ancak kötü bir haber var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beklenen telefon artık gerçek: Xiaomi Mi Note 10 Lite tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Xiaomi'nin beklenen telefonu gerçek oldu! İşte özellikleri

Aileye kardeş geldi: Xiaomi Redmi Note 9 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Aileye kardeş geldi: Xiaomi Redmi Note 9 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Sony PS Plus Mayıs 2020 ücretsiz oyunlarını açıkladı

Sony açıkladı! Mayıs ayında bu oyunlar ücretsiz

Nokia'dan gram altından daha ucuza telefon müjdesi!

Nokia'dan gram altından daha ucuza telefon geliyor!

Koronavirüs otomobilleri de değiştirebilir!

Koronavirüs otomobilleri de değiştirebilir! Bakın nasıl...

5GHz ne işe yarıyor?

5GHz ne işe yarıyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.