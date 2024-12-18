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iPhone’larda ekran kaydı nasıl alınır? iPhone’da ekran kaydı yapma

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
12.12.2024 16:55
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Akıllı cep telefonlarının bazıları iOS işletim sistemine sahipken, bazıları ise Android işletim sistemi ile çalışmaktadır. Gerek taşıdığı özellikleri gerekse kullanıcılara sunduğu avantajları ile öne çıkan akıllı cep telefonlarından biri iOS işletim sistemiyle çalışan iPhone model mobil cihazlardır. Bu mobil cihazlarda aktif olarak kullanılan özelliklerden biri ekran kaydı almadır. Peki, iPhone’larda ekran kaydı nasıl alınır, ekran kaydı yapma işlemi nasıl gerçekleştirilir?

iPhone’larda ekran kaydı nasıl alınır? iPhone’da ekran kaydı yapma

Teknolojik cihaz denildiğinde ilk akla gelen cihazlardan biri akıllı cep telefonlarıdır. Akıllı cep telefonları modellerine göre farklı özellikler taşımaktadır. Günümüzde kullanılan mobil cihazlardan biri iPhone’lardır. Bu akıllı cep telefonlarının bünyesinde çeşitli özellikler vardır. Bu özelliklerden biri cep telefonu ekranında görülen görüntülerin kayıt edilmesidir. Bu kayıt işlemi, ekran kaydı olarak tabir edilmektedir.

iPhone’larda ekran kaydı nasıl alınır?

Günlük ya da iş yaşamında çeşitli nedenlerden kaynaklı, akıllı cep telefonları üzerinden ekran kaydı yapmaya gereksinim duyulabilmektedir. Bazı içerikler ekran kaydı yapmaya izin vermezken bazıları izin verebilmektedir. Ekran kaydı alma özelliği birçok farklı mobil cihaz türünde mevcuttur. iPhone’larda da en sık kullanılan özelliklerden biri ekran kaydı alma özelliği olarak bilinmektedir.

Bu özellik bir görüntünün resmini çekmekten daha fazlasıdır. Ekran kaydı alırken ortaya video benzeri bir içerik çıkmaktadır. Video kayıtlarında nasıl ki hem ses hem de görüntü varsa ekran kaydı alma işleminde de aynı durum geçerlidir. Kullanıcılar dilerlerse yalnızca sesleri ya da görüntüleri alarak da ekran kaydı oluşturabilir. iPhone model akıllı cep telefonlarında ekran kaydı almak son derece kolay bir işlemdir. Birkaç basit adım uygulanarak, bu işlem yapılabilmektedir.

iPhone’da ekran kaydı yapma işlemi nasıl gerçekleştirilir?

iPhone model akıllı cep telefonlarında yaygın olarak kullanılan özelliklerden biri video çeker gibi kayıt yapma fırsatı sunan ekran kaydı alma işlemidir. Bu işlemin yapılabilmesi için öncesinde Denetim Merkezi‘ne ekran kaydı özelliğinin eklenmesi gerekmektedir.

Eğer mobil cihazınızın Denetim Merkezi kısmında bu özellik yoksa önce “Ayarlar" > "Denetim Merkezi" > "Denetimleri Özelleştir” sıralamasını takip etmelisiniz. Ardından ekran kaydı alma özelliğini bulup, bu özelliği + simgesine tıklayarak, Denetim Merkezi kısmına ekleyebilirsiniz. iPhone’da ekran kaydı yapma işlemi için izlenmesi gereken adımlar ise kısaca şöyledir:

  • Öncelikle “Denetim Merkezi” kısmına giriş yaparak, ekran kaydı alma özelliğini bulunuz.
  • Ekran kaydı alma simgesi iç kısmı dolu bir daire olarak görülür. Bu simgeye tıklayarak, devam ediniz.
  • Simgeye tıkladığınızda 3 saniyeden oluşan bir gerim sayım başlayacaktır.
  • Geri sayım esnasında Denetim Merkezi’nden çıkış yapınız. Süre bittiğinde kayıt işlemi gerçekleşecektir.
  • Kayıt işlemini sonlandırmak için ise mobil cihaz ekranının üst bölümünde görülen kırmızı durum çubuğuna basabilir ve sonrasında “Durdur” bölümüne tıklayabilirsiniz.
  • Sonlandırma işlemini “Denetim Merkezi” üzerinden yapmak için ise Denetim Merkezi’ne giriş yapabilir ve ekran kaydı alma simgesine basarak, kaydı durdurabilirsiniz.
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iPhone ekran kayıt
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