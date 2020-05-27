iPhone'lardaki iOS 13.5 uygulama güncelleme hatasına Apple el attı!

iOS 13.5 geçtiğimiz hafta yayınlandı. Güncellemenin yayınlanmasıyla birlikte birçok iPhone kullanıcısı, büyük bir merakla telefonlarını iOS 13.5'e güncelledi. Başta yeni iOS sürümünde herhangi bir sorun yaşamayan kullanıcılar daha sonra çok ilginç bir hatanın keşfine imza attılar. Onlar, WhatsApp, YouTube ve Instagram gibi uygulamaları açmak için simgelerine tıkladıklarında bir App Store uyarısı ile karşılaştı. Bu uyarıda uygulamanın kullanıcıyla paylaşılmadığı, uygulamanın kullanılabilmesi için uygulamanın App Store ana sayfası üzerinden satın alınması gerektiğine dair ibareler yer alıyordu. Oysaki uygulama, yüklü bir şekilde duruyordu. Bu can sıkıcı hata, iPhone kullanıcıları arasında sıklıkla görüldü. Hal böyle olunca da Apple soruna el atmak durumunda kaldı.

APPLE İOS 13.5'TEKİ SORUNU ÇÖZDÜ

Apple iOS 13.5 App Store uygulama hatası için bir açıklama yayınladı. Apple yaptığı açıklamada, hatanın dünya çapında birçok kullanıcıda görüldüğünü söyledi. Apple'a göre sorunun kaynağı iCloud Aile Paylaşımı. Apple'ın dediklerine bakılırsa iCloud Aile Paylaşımı'ndaki henüz tam nedeni bilinmeyen bir sorun, iPhone kullanıcılarının uygulamalara giriş yapamamalarına yol açmışa benziyor. Neyse ki Apple bu sorunu kolay yoldan halletmiş durumda.