Rusya'nın Ufa kentinde sıra dışı bir mezar taşı yapıldı. Kentin Güney Mezarlığında 28 yaşındaki Rita Raisovna adlı genç kızın mezarı üzerine, çok sevdiği telefonu iPhone 6 şeklinde mezar taşı dikildi.
Siyah granitten hazırlanan mezar taşının üzerindeki ekran kısmında ölenin fotoğrafı, adı, doğum tarihi ve ölüm yıl dönümü gibi temel bilgiler yer alıyor. Ayrıca akıllı telefonun yan tarafında ses kontrolleri, arka panelde bir kamera, Apple logosu ve marka adı gibi detaylar da bulunuyor.
iPhone merakı mezara taşındı!
Ölen kızın ailesi hakkında bilgi verilmese de, kabir taşının hazırlanmasında bin 800 dolardan fazla para harcandığı açıklandı. Öte yandan Rusya'da bu gibi sıra dışı kabir taşlarının Novosibirsk bölgesinde de yapıldığı ortaya çıktı.
iPhone çılgınlığının bu derece artması açıkçası pek hayra alamet değil. Kuyrukta bayılanlar mı dersiniz, telefon için kavga edenler mi dersiniz, bu sıra uzar gider. İnsanoğlunun bu kadar çok teknolojiye kendisini entegre etmiş olması açıkçası geleceğin karanlık bir çağı bizlerin önüne sürüklüyor oluşunun kanıtı.
Kaynak: Teknolojioku
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