Bu yazımızda son bir kaç yılın iPhone modellerini batarya ömrü anlamında mercek altına alıyoruz. (Ecevit Bıktım)
iPhone modelleri batarya karşılaştırması
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iPhone modelleri kullanıcılara nasıl bir kullanım ömrü sunuyorlar? Bu yazımızda son 2 yılda çıkmış olan iPhone modellerini mercek altına alacağız. Bu modellerin konuşma, internet, video ve müzik uygulamaları sırasına nasıl bir pil performansına sahip olduğunu gözler önüne sereceğiz.
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iPhone 7
Konuşma Süresi: 14 saat İnternet Kullanım Süresi: 12 saat Video Oynatma Süresi: 13 saat Müzik Çalma Süresi: 40 saat
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iPhone 7 Plus
Konuşma Süresi: 21 saat İnternet Kullanım Süresi: 13 saat Video Oynatma Süresi: 14 saat Müzik Çalma Süresi: 60 saat
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iPhone 8
Konuşma Süresi: 14 saat İnternet Kullanım Süresi: 12 saat Video Oynatma Süresi: 13 saat Müzik Çalma Süresi: 40 saat
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iPhone 8 Plus
Konuşma Süresi: 21 saat İnternet Kullanım Süresi: 13 saat Video Oynatma Süresi: 14 saat Müzik Çalma Süresi: 60 saat
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iPhone X
Konuşma Süresi: 21 saat İnternet Kullanım Süresi: 12 saat Video Oynatma Süresi: 13 saat Müzik Çalma Süresi: 60 saat
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iPhone Xr
Konuşma Süresi: 25 saat İnternet Kullanım Süresi: 15 saat Video Oynatma Süresi: 16 saat Müzik Çalma Süresi: 65 saat
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iPhone Xs
Konuşma Süresi: 20 saat İnternet Kullanım Süresi: 12 saat Video Oynatma Süresi: 14 saat Müzik Çalma Süresi: 60 saat
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iPhone Xs Max
Konuşma Süresi: 25 saat İnternet Kullanım Süresi: 13 saat Video Oynatma Süresi: 15 saat Müzik Çalma Süresi: 65 saat
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