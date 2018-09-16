iPhone modelleri batarya karşılaştırması

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iPhone modelleri kullanıcılara nasıl bir kullanım ömrü sunuyorlar? Bu yazımızda son 2 yılda çıkmış olan iPhone modellerini mercek altına alacağız. Bu modellerin konuşma, internet, video ve müzik uygulamaları sırasına nasıl bir pil performansına sahip olduğunu gözler önüne sereceğiz.