iPhone modelleri için hem koruma hem şıklık sağlayacak kılıflar

En iyi iPhone kılıfı hangisi diye düşünüyor olabilirsiniz. Birbirinden güzel özellikleri olan pek çok farklı kılıf bulmak mümkün. Taleplerinizi ve ihtiyaçlarınızı karşılayan bir ürün arıyorsanız doğru yerdesiniz. Silikon malzeme mi, ahşap malzeme mi tercih edersiniz? Deri kılıf mı yoksa magsafe özelliği mi istersiniz? Hâlâ karar veremediyseniz en iyi seçenekleri görmek için okumaya devam edin.

1. Orijinal iPhone kılıfı arayanlara: iPhone 14 Pro Max Uyumlu MagSafe Özellikli Şeffaf Kılıf

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iPhone 14 Pro Max Uyumlu MagSafe Özellikli Şeffaf Kılıf, 13 farklı renk seçeneğiyle satılıyor. Optik olarak şeffaf özellik sunan kılıf, polikarbon esnek malzemeden üretilir. Tuşların ve telefonun üzerine tam oturarak cihazla mükemmel bir uyum sağlar. Hem telefona temas eden yüzeyinde hem dış yüzeyde çizilmeye karşı korur. Magsafe özelliği de bulunan kılıf, üzerinde yer alan yerleşik mıknatıs sayesinde şarj cihazını gerekli noktadan yakalar. Onlarca saat boyunca test edilen kılıf, telefonunuzu en iyi şekilde korumak adına zorlu aşamalardan geçerek üretiliyor.

2. Uygun fiyatlı seçenek: iPhone 14 Pro Uyumlu Deri Görünümlü Leke Tutmaz Kapak

Özel iPhone kılıfı arayanlar için ideal bir seçenek olan iPhone 14 Pro Uyumlu Deri Görünümlü Leke Tutmaz Kapak, özellikleri ile kullanıcılar tarafından beğenilen seçenekler arasında. Dört farklı renk seçeneği bulunan kılıf, cep telefonunun üzerine tam olarak oturuyor. Aynı zamanda kamera kısmını kapatabilen kayar kapak özelliği lensleri darbelere karşı koruma altına alır. Kılıf, deri görünümlü arka kapağı ve plastik aksamıyla şık bir görüntü sergiler. Telefonun hem dışarıdan gelen darbelerden hem içeride kılıf nedeniyle oluşacak çiziklerden etkilenmemesini sağlar.

3. iPhone 11 kılıf önerisi isteyenlere: Lüx Kartlıklı Şeffaf Telefon Kılıfı

iPhone 11 Uyumlu Lüx Kartlıklı Şeffaf Telefon Kılıfı, cep telefonunun renginin görünmesini tercih edenler için ideal olabilir. Şeffaf ve yumuşak dokusu telefonu çizilmelerden ve darbelerden korur. Köşelerinde bulunan ekstra kalın darbe emici noktalar telefonun köşesi üzerine düşmesi hâlinde darbeyi tamamen emerek hasarı önler. Telefon kılıfının arka yüzünde yer alan kart bölmesi en çok kullandığınız kredi kartı veya okul kartını taşımak için ideal bir bölmeye sahip. Böylelikle sürekli olarak cüzdanınızı çıkarmak yerine telefonun arkasından kartınıza kolay bir şekilde erişebilirsiniz.

4. Şık ve sade: HOJA Store Lino Crema iPhone 14 Uyumlu Keten Askılı Telefon Kılıfı

Cep telefonunuzu sürekli olarak elinizde taşımaktan veya telefon için çanta bulundurmaktan bıktınız mı? O zaman HOJA Store Lino Crema iPhone 14 Uyumlu Keten Askılı Telefon Kılıfı tam size göre! iPhone askılı kılıf arayanlar için ideal olan bu ürün, cep telefonunuzu boynunuza asarak rahat bir şekilde taşıma şansı veriyor. Bu sayede iş yaparken, yolda yürürken veya elleriniz doluyken bile telefonunuzu rahatlıkla yanınızda bulundurabilirsiniz. Üstelik boyundan çapraz şekilde asılabilmesi sayesinde çalınmalara karşı da ekstra güvenlik oluşturur. Keten kumaşı ve krem rengiyle çok şık ve sade bir tarza sahip.

5. Ahşap kılıf arayanlara: Tendlin iPhone 13 Pro Max Uyumlu Hibrit Kılıf

Eğer ahşap iPhone kılıf arıyorsanız Tendlin iPhone 13 Pro Max Uyumlu Hibrit Kılıf ideal seçenekler arasında yer alıyor. Tek parça olarak üretilen kılıf Pu, deri ve TPU olarak üç malzeme kullanılarak üretilir. Arka kısmında doğal ahşap görünümü bulunan kılıf üzerinde darbe emici özel materyaller kullanılır. Aynı zamanda kılıfın iç kısmı da telefonun çizilmemesi adına deri kaplamaya sahip. Son derece şık bir görünümü olan ürünün kamera kısmı ve tuş çevresi hassas kesim detaylarıyla telefona tam uyum sağlar.

6. Led ışıklı: Noprin iPhone 14 Pro Max Uyumlu Baskılı Kılıf

Noprin iPhone 14 Pro Max Uyumlu Baskılı Kılıf, şık görüntüsü ve ince detaylarıyla kullananların çok beğendiği kılıflar arasında yer alıyor. Yüksek kaliteli silikon malzemeleri sayesinde ayrıcalıklı hissettiren kılıfın arka yüzünde yer alan desenler yüksek kaliteli baskı kullanılarak üretilir. Her türlü darbe ve çizilmeye karşı telefonunuzu korurken ışıklı iPhone kılıfı üzerinde yer alan kelebek desenleri, görenleri büyüleyecek! Telefonunuzu cebinizden çıkardığınız an farkı ve özgünlüğüyle çevrenizde hayranlık uyandıracak.

7. Şarj bitti derdine son: Cep Prime iPhone 12 Pro Max Uyumlu Led Işık Standlı Göstergeli Şarjlı Kılıf

Cep Prime iPhone 12 Pro Max Uyumlu Led Işık Standlı Göstergeli Şarjlı Kılıf cep telefonunda sürekli olarak batarya az uyarısı alanlara hitap ediyor. Üzerinde yer alan 3300 mAh kapasitesindeki pil sayesinde rahat bir kullanım sunan ürün, bataryayı doldurarak tekrar rahat bir şekilde kullanılabilecek seviyeye çeker. Stand özelliği sayesinde ise ekstra bir aparat kullanmadan cep telefonunuz ile video izleyebilir veya çevrim içi toplantı gerçekleştirebilirsiniz. Kılıfın üzerinde yer alan LED gösterge, kalan batarya konusunda bilgi verir. Şarjlı iPhone kılıfı arayanlar için harika bir seçenek!

8. Şık detayları sevenlere: Grabono iPhone 14 Uyumlu Tasarımlı Kapak

Grabono iPhone 14 Uyumlu Tasarımlı Kapak, hem kılıf çevresinde hem kamera çevresinde yer alan özel kesimli taşlarıyla dikkat çekiyor. Şık ve gösterişli kapakları sevenler için ideal olan taşlı iPhone kılıfı, şeffaf yapısıyla telefonun rengini ön plana çıkarır. Arka kapakta renk geçiş detaylı tasarım, telefonun arkadan görünümünü daha hareketli bir hâle getirir. Hem telefonun şık görünmesini hem darbelere karşı iyi korunmasını istiyorsanız bu ürüne göz atmanızda fayda var.

9. Kamera ve ekran için ekstra koruma: Spigen iPhone SE Uyumlu Kılıf

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En iyi iPhone kılıf markaları arasında yer alan Spingen taraıfndan üretilen Spigen iPhone SE Uyumlu Kılıf şık görüntüsü ve sağlam yapısıyla beğenilen ürünler arasında. İnce yapısıyla rahat bir kavrama sunan kılıf, aynı zamanda Air Cushion Technology ve Milgrade sertifikalı olarak üretiliyor. Darbelere ve çizilmeye karşı ekstra güçlü koruma sağlar. Kılıf, telefonu tamamen sararak telefonun hasar almasını engeller. Ürünün arka yüzünde logoyu gösteren şık bir çember mevcut. Kılıf, kablosuz şarj ile de uyumlu çalışıyor.

10. Deri iPhone kılıfı arayanlara: iPhone 12 Pro Max Uyumlu Bouletta MW Pouch Deri Telefon Kılıfı

Deri kılıf arayanlar için üretilen iPhone 12 Pro Max Uyumlu Bouletta MW Pouch Deri Telefon Kılıfı, detaylarıyla hayran olunacak ürünler arasında. Hem cüzdan hem kılıf olarak iki parça içeren ürün, birbiriyle uyumlu yapısıyla çok şık duruyor. %100 hakiki dana derisi kullanılarak üretilen kılıf, yumuşak dokusu ve hoş kokusu ile elinize aldınız an kalitesini belli eder. Doğal bir malzeme olduğu için eşsiz bir yapıya sahip. Hafif ve dayanıklı yapısı telefonu her türlü darbeden korur. Cep telefonunuzu ister cüzdanın içinde isterseniz de mıknatıslı yapısıyla cüzdanın dışında kullanabilirsiniz.