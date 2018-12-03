iPhone müjdesi! Büyük indirim geldi

Apple, yeni nesil akıllı telefonları iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR’i ülkemizde satışa sundu. Ortalama olarak 10 bin TL'lik fiyat etiketi ile satışa sunulan yeni iPhone modelleri fiyatlarıyla tartışılmıştı. Yeni modeller, Amazon Türkiye üzerinden yaklaşık olarak 800 TL gibi bir indirim ile birlikte satışa sunuldu.

5,8 inç OLED ekranlı iPhone Xs, 6,5 inç OLED ekranlı iPhone Xs Max ile beraber çıkan 6,1 inç LCD ekranlı iPhone XR, Apple Türkiye tarafından 64 GB için 7.399 TL‘ye satılıyor. Amazon Türkiye ise modeli şu an yaklaşık 6.487 TL fiyat etiketiyle satıyor.

Şirketin 7.799 TL‘ye sattığı 128 GB versiyon ise Amazon Türkiye'de 6.944 TL‘ye yer alıyor. 256 GB versiyonda ise yaklaşık 1.230 TL civarında bir fark oluşuyor. Bu indirimi altı farklı renk seçeneği için de sunduğu görülen firma, resmi olarak daha yeni satışa çıkan modele gerçekten büyük bir indirim yapıyor.

iPHONE XS İÇİN DE İNDİRİM VAR

Bu arada şirket iPhone Xs için de indirime gitti. Örneğin Apple'ın 9.899 TL‘ye sattığı 64 GB iPhone Xs, Amazon'da resmi garantili olarak 8.800 TL‘ye satılıyor. 256 GB ve 512 GB iPhone Xs versiyonlarında da 1.000 TL civarında bir fark bulunuyor.

