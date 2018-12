Teknoloji firması Apple'ın bu yılın başında duyurduğu indirimli pil değişim programında sona geliniyor. iPhone SE ve iPhone 6’dan iPhone X’a kadar olan modeller için indirimli iPhone pil değişim programı için son günler yaklaşıyor. Yılsonuna kadar geçerli olacak indirim programının bitmesiyle beraber pil değişim ücretleri artacak.

iPhone pil değişimi için son günler!

Programın sona ermesiyle beraber yılbaşından sonra değişim ücretleri iki kattan fazla artıyor. iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X için şu anda 199 TL olan ücret 319 TL’ye yükselecek. iPhone X’in pil değişim ücreti ise 449 TL olacak.

Pil değişim programının detayları Apple internet sitesinden takip edebilirsiniz.

Pil değişimi özür dilemek için kullanıma sunulmuştu

2017 yılında Apple'ın eski iPhone modellerini bilerek yavaşlattığı ortaya çıkmıştı. Bu yüzden kullanıcılardan özür dileyen Apple, bazı modeller için pil değişim programı başlatmıştı. Yukarıda ismi geçen telefonlardan birine sahipseniz siz de indirimli pil değişimi talep edebilirsiniz.

Kaynak: Teknolojioku