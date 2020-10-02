iPhone resim içinde resim özelliği için yeni YouTube kararı

YouTube resim içinde resim özelliği iPhone kullanıcılarına da sunulmuştu. Bu sayede iPhone kullanıcıları YouTube videosu izlerken arka planda başka uygulamalara giriş yapabiliyordu. Fakat iOS 14 ile gelen bu faydalı özellik için kapılar kapatıldı ve sadece YouTube Premium kullanıcıları tarafından kullanılabilecek hale getirdi. Safari'den YouTube girerek ise resim içinde resim özelliği kullanılabiliyordu. Ancak belirli bir zaman sonra Safari'deki YouTube resim içinde resim özelliği de kapatıldı. Artık herkes bu özelliği kullanabilmek için YouTube Premium sahibi olmanın şart olduğunu sanarken, YouTube cephesinde önemli bir sürpriz yaşandı.

YOUTUBE SAFARİ'DEKİ RESİM İÇİNDE RESİM ÖZELLİĞİ GERİ DÖNDÜ

Safari'den YouTube'a giren kullanıcılar, resim içinde resim özelliğini tekrar kullanmaya başladı. Üstelik bu özelliği kullanabilmek için YouTube Premium'a ya da herhangi bir ücretli abonelik sistemine sahip olmanız gerekmiyor. Her iPhone kullanıcısı YouTube'a giderek, istediği videoyu açıp ana ekrana döndüğünde söz konusu video küçük bir ekranda oynamaya devam ediyor.