HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. iPhone resim içinde resim özelliği için yeni YouTube kararı

iPhone resim içinde resim özelliği için yeni YouTube kararı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.10.2020 11:23 | Son Güncelleme

iOS 14 ile iPhone kullanıcılarının hayatına giren resim içinde resim özelliği, YouTube için bir kez daha değişmişe benziyor. YouTube'a Safari'den giren iPhone kullanıcıları, bu anlamda büyük bir sürpriz ile karşılaştılar.

iPhone resim içinde resim özelliği için yeni YouTube kararı

YouTube resim içinde resim özelliği iPhone kullanıcılarına da sunulmuştu. Bu sayede iPhone kullanıcıları YouTube videosu izlerken arka planda başka uygulamalara giriş yapabiliyordu. Fakat iOS 14 ile gelen bu faydalı özellik için kapılar kapatıldı ve sadece YouTube Premium kullanıcıları tarafından kullanılabilecek hale getirdi. Safari'den YouTube girerek ise resim içinde resim özelliği kullanılabiliyordu. Ancak belirli bir zaman sonra Safari'deki YouTube resim içinde resim özelliği de kapatıldı. Artık herkes bu özelliği kullanabilmek için YouTube Premium sahibi olmanın şart olduğunu sanarken, YouTube cephesinde önemli bir sürpriz yaşandı.

YOUTUBE SAFARİ'DEKİ RESİM İÇİNDE RESİM ÖZELLİĞİ GERİ DÖNDÜ

Safari'den YouTube'a giren kullanıcılar, resim içinde resim özelliğini tekrar kullanmaya başladı. Üstelik bu özelliği kullanabilmek için YouTube Premium'a ya da herhangi bir ücretli abonelik sistemine sahip olmanız gerekmiyor. Her iPhone kullanıcısı YouTube'a giderek, istediği videoyu açıp ana ekrana döndüğünde söz konusu video küçük bir ekranda oynamaya devam ediyor.

YouTube safari resim içinde resim özelliği

YOUTUBE'TAN AÇIKLAMA YOK

Tekrar geri dönen resim içinde resim özelliği için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Söz konusu geri dönüş, tamamen kullanıcıların fark ettiği bir durum. Yani YouTube'un bu kararın neresinde olduğu veya kararında ısrarcı olup olmadığı henüz belli değil.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Artık onları tanımayan yok! Artık onları tanımayan yok!
Apple'ı dolandırmaya çalıştılar, fena yakalandılar!Apple'ı dolandırmaya çalıştılar, fena yakalandılar!
İzmir’in doğum günü!İzmir’in doğum günü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Rusya'dan 'Dağlık Karabağ' açıklaması
Rusya'dan 'Dağlık Karabağ' açıklaması
Olay video! Anlattıkları Esra Erol'u şoke etmiş
Olay video! Anlattıkları Esra Erol'u şoke etmiş
MasterChef'te rahatsızlandı! Doktor eşliğinde stüdyodan ayrıldı
MasterChef'te rahatsızlandı! Doktor eşliğinde stüdyodan ayrıldı
AB'den flaş Türkiye açıklaması
AB'den flaş Türkiye açıklaması
Trump ve eşi koronavirüse yakalandı
Trump ve eşi koronavirüse yakalandı
'Koronavirüse karşı bağışıklık endişe verici derecede kısa'
'Koronavirüse karşı bağışıklık endişe verici derecede kısa'
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
ÖTV sonrası Fiat Egea fiyat listesi
ÖTV sonrası Fiat Egea fiyat listesi
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Dev firma siparişler başlamadan özür diledi!
Dev firma siparişler başlamadan özür diledi!
2020 Mercedes S Serisi incelemesi
2020 Mercedes S Serisi incelemesi
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Apple'ı dolandırmaya çalıştılar, fena yakalandılar!
Apple'ı dolandırmaya çalıştılar, fena yakalandılar!
Sonsuzluk ve ötesine: WhatsApp sohbetleri sonsuza kadar sessizleşiyor!
WhatsApp sohbetleri sonsuza kadar sessizleşiyor!
Xbox Series X ve Xbox Series S Türkiye fiyatı belli oldu!
Dört gözle bekleniyorlardı! Türkiye fiyatları belli oldu
Microsoft Surface Laptop Go tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
Uygun fiyatıyla öne çıkan laptop tanıtıldı! İşte fiyatı
Twitter çöktü mü? Twitter'a erişim sorunu yaşandı
Twitter çöktü mü?
OPPO A93 tanıtıldı! İşte OPPO A93'ün fiyatı ve özellikleri
Sürpriz telefon tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.